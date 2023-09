Sergio Pérez heeft een boekje opengedaan over zijn mentale worstelingen dit seizoen. De Red Bull-coureur heeft een mindere reeks achter de rug en heeft zelf ook door dat zijn positie onder druk staat. Daarom heeft hij nu professionele hulp gezocht, zo legt hij uit. Niet alleen voor zijn taken op de baan, maar ook voor zijn thuissituatie.

Het leek een geweldig seizoen te gaan worden voor Sergio Pérez. In de eerste vijf races behaalde de Mexicaan twee overwinningen, twee podiums, een pole position en een overwinning in de sprintrace. Maar daarna ging het heel snel veel slechter. Sinds dat moment heeft Pérez slechts vier keer op het podium gestaan. Zijn tweede plek in het kampioenschap komt zelfs enigszins in het gedrang nu Lewis Hamilton met rasse schreden op hem inloopt.

Het keerpunt lijkt Miami te zijn geweest. Pérez startte vanaf pole position, Max Verstappen begon op plek negen. Tien rondes voor het einde haalde Verstappen zijn teamgenoot echter in om met vijf seconden voorsprong te winnen. Daarna ging het allemaal niet zo lekker meer, zo erkent Pérez zelf ook. “Aan het begin paste de auto perfect bij me”, vertelt hij aan De Limburger. “Maar auto’s veranderen in de loop van het seizoen. Na Miami ging het allemaal bergafwaarts. De auto paste niet meer zo goed bij me. En toen ik een aantal keer niet in Q3 kwam, verdween mijn zelfvertrouwen ook. Als gevolg daarvan ging het ook minder goed met het rijden.”

“In de zomer had ik het moeilijk”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Aan het begin deed ik mee voor de titel, maar na mei veranderde dat. Op een gegeven moment kwam ik niet eens meer uit Q2. Dat was erg zwaar, want als je bij een topteam rust er veel meer druk op je. Maar ik gaf niet op en bleef hard werken met de engineers. Mijn zelfvertrouwen kwam weer terug toen ik me herinnerde dat ik op eigen kracht races had gewonnen dit jaar. Ik durf wel te zeggen dat ik nu weer op honderd procent zit. En ik vertrouw er ook op dat ik volgend jaar een serieuze gooi naar de wereldtitel kan doen.”

Mentaal deed het ook wel wat met Pérez, zo legt hij uit. “Als het met je werk zo moeilijk gaat, dan is het ook lastig om thuis vrolijk te zijn met je vrouw en kinderen. Dus ik huurde een mentale coach in. Mijn familie verdient het om een opgewekte en vrolijke vader in huis te hebben. Samen met die coach werkte ik eraan om de beste versie van mezelf te zijn, zowel thuis als op de baan. Ik heb nu die positiviteit weer teruggevonden. Ik ben nu 33 jaar oud, maar ik leer nog steeds elke dag nieuwe dingen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf deze week in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix