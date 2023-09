Sergio Pérez heeft op Monza een sterke race gereden, die beloond werd met een tweede plek. Volgens de Red Bull-coureur moest hij aardig knokken voor zijn resultaat, maar hij denkt wel dat het de komende tijd alleen maar beter zal gaan.

Wie op voorhand podiumkandidaten aan moest wijzen, zal waarschijnlijk Sergio Pérez enigszins over het hoofd hebben gezien. Het grote verhaal van het weekend was de kans van Max Verstappen om een recordoverwinning te pakken, of de comeback van Ferrari voor het eigen publiek. Er waren ogen gericht op de pijlsnelle Williams of de uitdaging van Mercedes. Maar tussen dat alles door wist Pérez zich koel en doelbewust een weg naar voren te vechten. Via bloedstollende duels met George Russell, Charles Leclerc en Carlos Sainz kroop Pérez naar de tweede trede van het podium.

“Dit was het maximale wat haalbaar was vandaag”, reflecteert Pérez na afloop. “Het was zo ontzettend moeilijk om in te halen, veel moeilijker dan we hadden gedacht. Ik miste redelijk wat snelheid op de rechte stukken. Ik ging dan wel goed door de bochten, maar dat was vaak niet genoeg. Meestal zat ik nog 0.2 of 0.3 seconden achter de anderen. Met 0.2 had ik nog een kans, met 0.3 was het al onmogelijk. Het was echt lastig om langs Charles en Carlos te komen, want ik moest het maximale vragen van mijn banden. Ik dacht dus ook regelmatig dat het niet zou lukken, omdat ik vanwege de DRS van Charles gewoon niet dichtbij genoeg kon komen. Maar uiteindelijk kon ik hen toch passeren.”

Het is een seizoen van pieken en dalen geweest voor Pérez. Naast teamgenoot Verstappen is hij de enige coureur die een race heeft weten te winnen dit jaar. Desondanks is het gat naar Verstappen enorm groot geworden en heeft Pérez een serie slechte weekenden achter de rug. Maar volgens de Mexicaan is dat nu allemaal verleden tijd. “Ik heb veel vooruitgang geboekt, zeker met de setup van de auto. Ik voel me nu een stuk comfortabeler in deze auto. De komende paar races ben ik waarschijnlijk het best in vorm wat ik ooit geweest ben.”