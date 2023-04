Sergio Pérez zal nog jaren teamgenoot blijven van Max Verstappen bij Red Bull. Dat voorspelt althans oud-coureur Pedro de la Rosa. De Spanjaard vindt dat een verlenging van het in 2024 aflopende contract logisch zou zijn.

“Ik denk dat ‘Checo’ bij Red Bull blijft, want sinds zijn komst is hij elke race sterker gaan rijden”, aldus het oordeel van De la Rosa in podcast F1 Nation. “Daarbij komt dat hij bewezen heeft zich te kunnen aanpassen aan de auto en het team van Red Bull. Dat is niet eenvoudig, maar Pérez is een voorbeeld van iemand die daar wel in is geslaagd.”

Verstappen

De mening van De la Rosa, in zijn Arrows-tijd nog teamgenoot van Jos Verstappen, staat haaks op die van vele anderen in de Formule 1-wereld. Zo liet bijvoorbeeld AlphaTauri-teambaas Franz Tost recentelijk nog weten dat wat hem betreft de Japanner Yuki Tsunoda klaar is om in 2025 in te stappen bij Red Bull.

Pérez verlengde vorig jaar zijn contract bij Red Bull tot en met 2024. Als teamgenoot van Max Verstappen moet de Mexicaan echter genoegen nemen met een rol als tweede coureur. Het team praat niet in die termen over beide rijders, maar het is zonneklaar dat de tweevoudig wereldkampioen de kopman is.

Gemor van Pérez

Dat er eerder dit seizoen wat gemor was bij Pérez ziet De La Rosa niet als een probleem. De oud-coureur, inmiddels adviseur bij Aston Martin, wijst op andere zaken die volgens hem veel belangrijker zijn. “De huidige auto’s zijn complex, je kunt niet testen en dus moet je zelf spelen met dingen als rembalans, het differentieel en ga zo maar door. Pérez is daar goed in en presteert prima. Ik zie niet waarom Red Bull hem zou vervangen.”

