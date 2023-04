Yuki Tsunoda ontwikkelt zich dusdanig goed dat hij in 2025 klaar is voor een contract bij Red Bull Racing als opvolger voor Sergio Pérez. Dat is de mening van Franz Tost, de teambaas van AlphaTauri. Volgens de Oostenrijker beleeft de teamgenoot van Nyck de Vries een ‘extreem sterke start van het seizoen’. “Ik ben heel blij met hem.”

Tsunoda kreeg vorig seizoen de nodige kritiek te verduren, onder andere door het relatief grote aantal crashes en uitvalbeurten. Dit seizoen oogt de pas 22-jarige Japanner een stuk stabieler. Zowel in de kwalificaties als in de races was hij tot nu toe steeds sneller dan De Vries, die dit jaar debuteert bij AlphaTauri. Afgelopen weekeinde behaalde Tsunoda zijn eerste WK-punt tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne.

“Yuki zit duidelijk op het juiste spoor. Hij heeft zich in alle opzichten goed ontwikkeld”, aldus Tost tegen crash.net. Tost was in de aanloop naar dit seizoen nog kritisch over de Japanner. Zo stelde hij onder andere dat Tsunoda eens moest ophouden met zijn eeuwige gejammer over de boordradio.

Het contract van Yuki Tsunoda loopt na dit seizoen af. Datzelfde geldt overigens voor het contract van Nyck de Vries. “Ik vind dat Yuki ook in 2024 nog voor AlphaTauri zou moeten rijden. Bij Red Bull heeft Sergio Pérez nog een contract voor volgend seizoen, maar ik geloof dat Yuki in 2025 klaar is om in te stappen bij Red Bull”, meent Tost.