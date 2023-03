Sergio Pérez is winnaar geworden van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Mexicaanse coureur van Red Bull was op het Jeddah Corniche Circuit ruim vijf seconden sneller dan Max Verstappen die tweede werd. George Russell werd derde, nadat Fernando Alonso was teruggezet met een tien seconden tijdstraf. Nyck de Vries kwam in een prima race als veertiende over de streep.

Alonso leek derde te zijn geworden en verscheen ook op het podium, maar niet veel later werd hij gedeclasseerd en schoof Russell een plekje op naar P3. De Spanjaard stond bij de start van de race niet goed opgesteld in zijn startbox en kreeg daarvoor een tijdstraf van vijf seconden die hij tijdens de race nam. Achteraf constateerde de wedstrijdleiding dat die straf niet goed was uitgevoerd en dus kreeg hij na de race nog eens tien seconden straftijd, waardoor hij achter Russell eindigde.

Voor Pérez waren de druiven ondanks de overwinning zuur. Tot aan de laatste ronde had hij de snelste ronde achter zijn naam staan, maar Verstappen was in de allerlaatste ronde net wat sneller en dus boorde hij de Mexicaan zijn eerste hattrick door de neus. Door dat extra punt is Verstappen ook na vandaag leider in het kampioenschap.

Lights out…

Zestien van de twintig coureurs startten de race om even na zessen op de medium band. Alleen Lewis Hamilton en Logan Sargeant (hard), en Charles Leclerc en Lando Norris (soft) kozen voor een alternatieve strategie. De van pole gestarte Pérez kreeg meteen bezoek van Alonso die nog voor de eerste bocht de leiding overnam. Achter de twee Spaanstalige coureurs had George Russell een prima start en ook Lance Stroll was goed weg. De Canadees schoof in een prima actie voorbij aan Carlos Sainz.

VIDEO: Bliksemstart Fernando Alonso gevolgd door tijdstraf

Achteraan hadden Verstappen en De Vries moeite om zich door het drukke veld een weg naar voren te banen. Verstappen deed het voorzichtig aan en pakte één, twee plekjes, terwijl De Vries op de achttiende plaats bleef hangen.

‘Begrepen’

In de tweede ronde dus opeens slecht nieuws voor Alonso. De coureur van Aston Martin bleek bij de start niet goed opgesteld te hebben gestaan in zijn startbox en kreeg een tijdstraf van vijf seconden aan de broek. De tweevoudig wereldkampioen reageerde met een onderkoeld ‘begrepen’ op de straf. Een ronde later moest hij ook nog eens Pérez voorbij laten: de Mexicaan zette in zijn snellere Red Bull de aanval in op Alonso en ging direct bij de eerste de beste mogelijkheid terug naar de leiding.

Sergio Pérez verschalkt Fernando Alonso en herpakt de leiding (Getty Images)

Verstappen vindt Leclerc

In de volgende vijf tot tien ronden tot aan de eerste pitstops keerde de rust enigszins terug. Hier en daar vonden wat gevechten plaats, en Leclerc en Verstappen reden de top tien in, maar vanaf ronde tien ging alles op een hoop met de eerste bandenwissels. De top vijf wachtte nog even met hun stops, Sainz was in ronde 15 de eerste van de topcoureurs die de pitstraat opzocht. Achter de Spanjaard waren Leclerc en Verstappen met elkaar in gevecht voor P4, maar de Monegask besloot die strijd te staken en naar binnen te komen voor een bandenwissel.

Stroll zorgt voor safetycar

Weer een ronde waren er opeens gele vlaggen in bocht 13. Stroll had daar op last van z’n team zijn Aston Martin AMR23 stilgezet met een technisch probleem. Omdat zijn auto weggetakeld moest worden, kwam de safetycar de baan op. Verstappen kreeg hierdoor vanaf de vierde plaats een gratis pitstop in de schoot geworpen. Hij ging achter Pérez, Alonso en Russell naar binnen en het viertal kwam in diezelfde volgorde ook weer leidend de baan op. In de twintigste ronde ging de safetycar naar binnen. Bij de herstart was iedereen op zijn qui vive en dus behield Pérez zijn leidende positie. Achteraan was De Vries inmiddels opgeschoven naar de vijftiende plek.

Nyck de Vries reed een prima race (Motorsport Images)

In ronde 23 ging Verstappen voorbij aan Russell. De Nederlander lag nu achter Pérez en Alonso op de derde plaats, maar een ronde later was Alonso er al aan voor de moeite. De enige die nu nog tussen Verstappen en zijn tweede seizoensoverwinning stond, was teamgenoot Pérez die in de resterende 25 ronden een voorsprong van vijf seconden voorsprong moest zien te verdedigen.

Technische problemen?

Dat lukte de Mexicaan zonder al te veel inspanning en hij werd in de 37ste ronde geholpen door mogelijk technisch malheur bij Verstappen. Die meldde over de boordradio dat “de aandrijfas wat zwaar aanvoelde”, wat kon duiden op een herhaling van zijn probleem van zaterdag. De Nederlander ging voor de zekerheid iets van het gas af en het verschil met Pérez liep weer wat op. Niet veel later meldde echter ook de Mexicaan zich. Hij had last van een rempedaal die niet helemaal deed wat hij wilde. In beide gevallen maakte de race engineers zich geen zorgen en de twee Red Bull konden hun weg vervolgen, hetzij in een wat lager tempo.

VIDEO: Geweldige inhaalactie van Nyck de Vries bij Sargeant in Saoedi-Arabië

Zeven ronden voor het einde van de race zagen we opeens De Vries in gevecht met Sargeant en de beide McLarens. De Nederlander kon even zijn klasse laten zien, schoof op naar de veertiende plaats en wist zich daar in het vervolg van de race prima te handhaven.

Uitslag Grand Prix van Saoedi-Arabië

(uitslag volgt)