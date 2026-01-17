Het team van Cadillac heeft haar Formule 1-bolide de eerste kilometers laten rijden. In navolging van Audi plande ook het Amerikaanse team een filmdag in, voorafgaand aan de testdagen in Barcelona. Op het circuit van Silverstone kreeg Sergio Pérez de eer de 2026-uitdager voor het eerst te besturen.

Afgelopen vrijdag was het zover: de eerste kilometers van een Cadillac Formule 1-bolide op het circuit van Silverstone. Net als Audi een week eerder op Barcelona organiseerde het elfde team op de grid een shakedown. Aan Sergio Pérez de eer om als eerste achter het stuur van de kersverse Cadillac-uitdager plaats te nemen. Teamgenoot Valtteri Bottas keek ondertussen toe vanaf de pitmuur. “Dit is een erg speciaal moment voor het Cadillac F1-team”, zei de Mexicaan over de boordradio tijdens zijn rondes. “Laten we samen geschiedenis schrijven”.

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon benadrukte deze mijlpaal. “Vandaag is het resultaat van talloze uren hard werken, toewijding en geloof van iedereen die bij het team betrokken is. Het toont de vooruitgang die we in korte tijd blijven boeken”, vertelt de teambaas aan Motorsport Week. “Het was een geweldige kans voor het team om in een echte garageomgeving samen te werken, de autosystemen te controleren en eventuele eerste problemen op te lossen. Maar dit is nog maar het begin. We richten onze aandacht nu op de testdagen, die over een paar weken plaatsvinden en nog meer leermogelijkheden bieden.”

Smaakt naar meer

Ook Pérez prees de inspanningen van zijn nieuwe werkgever. “Vandaag was echt een geweldige dag”, zei de zesvoudig Grand Prix-winnaar. “Iedereen mag ongelooflijk trots zijn dat we onze eerste ronden als team hebben voltooid. We kunnen en moeten er allemaal van genieten, maar het heeft me absoluut gemotiveerd voor meer. Ik wil gewoon weer instappen en kilometers maken – dit is nog maar het begin.”

