De kans dat Sergio Pérez zondag voor de tweede keer op rij de Grand Prix van Monaco wint, is vrijwel nul. De Red Bull-coureur gooide direct aan het begin van de kwalificatie zijn eigen glazen in door zijn RB19 bij Sainte Dévote in de muur te parkeren.

Sergio Pérez had na afloop van de sessie geen excuus voor zijn fout. “Ik veloor vrij laat in de apex van de bocht de achterkant van mijn auto en daardoor was ik de controle kwijt en schoot ik in de muur.” Het ongeluk zag er inderdaad nog schlemielig uit, vooral omdat het gebeurde in Q1, niet het moment om op en zelfs over het randje te gaan met de superieure RB19.

‘Het wordt een nachtmerrie’

Voor de Mexicaan is het dubbel zuur dat Max Verstappen – de man die hij wil uitdagen in het kampioenschap – zondag vanaf pole begint. “Het wordt een nachtmerrie”, zei de winnaar van vorig jaar tegen Viaplay. “Het wordt vreselijk moeilijk om naar voren te komen. Het is een enorme klap. Ik zal de race ongetwijfeld een hoop punten verliezen [op Verstappen].”