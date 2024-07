Zelfs met een lekke band en een extra pitstop wist Max Verstappen zondag in Oostenrijk zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez voor te blijven. Ook Pérez beleefde een incidentrijke race. “Ik denk dat we er gezien de omstandigheden het maximale hebben uitgehaald”, reageerde hij.

Pérez werd als zevende geklasseerd, twee plaatsen (en zeventien seconden) achter Max Verstappen. Zijn laatste podium dateert alweer van half april bij de GP van China (derde). Sindsdien verkeert de coureur die onlangs nog zijn contract bij Red Bull mocht verlengen in een chronische vormdip. In de WK-stand staat hij inmiddels vijfde en voelt hij de hete adem van Oscar Piastri, George Russell en Lewis Hamilton in zijn nek.

Pérez liep al in de beginfase van de race scchade op aan zijn auto, na een touché met McLaren-coureur Oscar Piastri. “Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Zonde, want we hadden een goede start”, aldus Perez. In het vervolg maakte hij nog een fout in de pitlane. Pérez: “Het was gewoon een verschrikkelijke race. Al heel snel hadden we totaal geen snelheid meer. Ik kon niet vechten met anderen.”

Coronel: ‘Het verschil is gewoon te groot’

Pérez toonde ook enige vorm van zelfreflectie: “Er is een aantal zaken waar we naar moeten kijken. Vooral naar de kwalificatie. Ik heb teveel tijd nodig om de juiste balans te vinden. Daardoor hebben we in Oostenrijk teveel banden nodig gehad. Uiteindelijk denk ik dat we er gezien de omstandigheden er het maximale hebben uitgehaald.”

Tom Coronel was zondagavond in zijn rol als Viaplay-analist harder in zijn oordeel. Hij stelde dat de Mexicaan als tweede rijder niet levert, juist op de momenten dat het moet. Als Verstappen wegvalt, moet Pérez er staan, meent hij. “Dat is waar je als team Pérez voor hebt. Hij had derde, vierde of desnoods vijfde moeten worden, maar eigenlijk had hij gewoon een podium moeten pakken. Sorry dat ik het zeg, maar het verschil is gewoon te groot tussen Pérez en Max.”

