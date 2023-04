Sergio Pérez start zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de derde positie. De Mexicaan is niet tevreden met dit resultaat omdat er volgens hem meer in had gezeten.

“Het was lastig in Q1 met alle rode vlaggen,” vertelde Pérez na afloop van de kwalificatie. “Je wilt dan vervolgens in die sessie op dezelfde set banden blijven rijden omdat je er niet meer wilt verspillen. Dat maakte het lastig om ze weer op te warmen en door te gaan zonder een fout te maken. Bovendien hebben we niet veel kunnen trainen en dat maakte het moeilijk, maar het team heeft het geweldig gedaan.”

Pérez en stratencircuits gaan hand in hand en hij heeft in het verleden dan ook mooie resultaten geboekt op het Baku City Circuit. Zo werd hij met Force India derde in 2018 en na zijn overstap naar Red Bull won hij de race in 2021 en werd hij vorig jaar tweede. Hij had dan ook gehoopt de Grand Prix vanaf de voorste rij te kunnen starten: “Ik ben teleurgesteld met P3 want er had meer ingezeten. Mijn ronde was niet helemaal foutloos. Maar als er een circuit is waar je kunt racen, dan is het hier.”

Dat Ferrari zo snel zou zijn in Bakoe kwam niet geheel als een verrassing. “We wisten dat ze hier sterk zouden gaan presteren en dat ze de grootste dreiging voor ons zouden gaan vormen. Maar Charles heeft een ontzettend goede ronde gereden,” besloot de Mexicaan.