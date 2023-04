Charles Leclerc start de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vanaf poleposition. De Ferrari-coureur was in een zinderende kwalificatie de snelste, voor de beide Red Bulls van Max Verstappen op P2 en Sergio Pérez op P3.

Q1

Nog voor het vrijgeven van het circuit om 17:00 uur lokale tijd stond er al een flinke file bij de uitgang van de pitstraat. Op Nyck de Vries na doken alle coureurs direct de baan op. Lewis Hamilton kreeg als eerste een snelle tijd achter zijn naam: 1:43.676. Die tijd werd al vrij snel aangescherpt door onder andere Verstappen, Leclerc en Fernando Alonso.

Rode vlag

Inmiddels was ook De Vries de baan opgekomen, maar zijn sessie duurde slechts enkele minuten. De Nederlander klapte in een snelle ronde bij bocht 3 de muur in en dat betekende einde kwalificatie. Omdat de AlphaTauri midden op het circuit tot stilstand was gekomen, werd de sessie tijdelijk stilgelegd. Wat er precies misging bij De Vries was niet direct duidelijk, maar op onbaordbeelden van de start van de sessie zagen we dat de Nederlander zittend in zijn AT4 terug de garage in werd geduwd, omdat het team een technisch probleem met zijn remsysteem wilde oplossen.

VIDEO: Crash De Vries tijdens kwalificatie

Het wegslepen van de auto van De Vries duurde ruim twaalf minuten en direct daarna gingen de coureurs weer naar buiten voor het vervolg van de sessie. Een paar minuten later waren er opnieuw rode vlaggen: dit keer was het Pierre Gasly die in de oude stad de breedte van het circuit verkeerd inschatte en de muur raakte. Ook hij kon niet verder en dus werd de sessie opnieuw stilgelegd.

VIDEO: Gasly veroorzaakt wederom rode vlag

Het vervolg van de sessie verliep incidentvrij: naast de geëlimineerde De Vries en Gasly bereikten ook Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Guanyu Zhou Q2 niet.

Q2

Met minder coureurs en dus meer ruimte op de baan, verliep het tweede deel van de sessie een stuk ordentelijker dan Q1. Verstappen en Pérez waren direct snel, gevolgd door Alonso en de beide Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Niet veel later meldde ook Leclerc zich aan het front. De Monegask kwam tot 1:41:097, op dat moment een tiende sneller dan Pérez op P2. Verstappen wist vlak voor het verstrijken van de tijd Leclerc voorbij te gaan. Onderaan vielen Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon en George Russell af.

Q3

In de beslissende fase van de kwalificatie doken de mannen van Red Bull en Ferrari direct de baan op. Verstappen was wat eerder vetrokken dan Leclerc en noteerde dan ook de eerste tijd: 1:40.445. Leclerc klokte een halve minuut later exact dezelfde tijd, terwijl Pérez en Sainz volgden op P3 en P4. Met nog twee minuten te gaan zetten de tien overgebleven coureurs nog één keer aan. Verstappen verbeterde zich naar 1:40.391, maar Leclerc bleek baas boven baas met een snelste tijd van 1:40.203. Derde werd Pérez, gevolgd door Sainz op P4.

Formula1.com

Uitslagen GP Azerbeidzjan 2023 - Kwalificatie

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd