Sergio Pérez won zondagavond de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar toonde zich na afloop verrast dat zijn teamgenoot Max Verstappen in de slotronde nog de snelste raceronde (en daarmee een WK-punt) van hem had afgesnoept. “Had jij nou de snelste raceronde? Was jou niet gevraagd om de pace vast te houden”, aldus Pérez tegen Verstappen in de cool down room.

Enkele ronden voor het eind ging over het over boordradio van Verstappen al over de snelste raceronde. “Wat is de snelste raceronde?”, vroeg Verstappen aan zijn engineer Gianpiero Lambiase. “Daar maken we ons geen zorgen over”, reageerde de laatste. En Verstappen daarop: “Maar ik wel.”

De tweevoudig wereldkampioen kreeg even later over de boordradio door dat hij rondjes van 1.33 moest rijden om zonder risico’s de race te voltooien. Ook Pérez kreeg een dergelijk bericht te horen. Toch perste Verstappen er in de slotronde alsnog een tijd van 1.31,9 uit, genoeg voor de snelste raceronde en een extra WK-punt dat tot dat moment naar Pérez leek te gaan.

De Mexicaan van Red Bull kwam er in de cool down room, voor het oog van de tv-camera’s, op terug en vroeg Verstappen om een verklaring. “Ik vroeg wat de snelste raceronde was en die was niet veel sneller dan wij al hadden gereden”, aldus Verstappen. Pérez zelf zei later nog dat hij niet pushte op het laatst, omdat hij van het team had doorgekregen het tempo vast te houden.

Zie hieronder ook de video van de conversatie tussen Verstappen en Pérez in de cool down room.