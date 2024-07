Drama voor Sergio Pérez en Red Bull: de Mexicaan schakelde zichzelf door een fout zaterdagmiddag al vroeg uit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij vloog in Q1 van de baan, met nog zeven minuten op de klok.

Na zijn schuiver stond Pérez vast in de grindbak op het circuit van Silverstone. Als gevolg daarvan werd de sessie onderbroken: code rood. De Mexicaan zal dus zondag vanuit het achterveld moeten starten. Met zijn fout onderscheidt Pérez zich opnieuw in negatieve zin. Zijn positie staat, ondanks een contractverlenging, flink onder de druk door tegenvallende resultaten in de afgelopen weken.

Even later ging oveirgens ook teamgenoot Max Verstappen door het grind, dat kwam door de steeds natter wordende baan in Engeland. In tegenstelling tot Përez slaagde de drievoudig wereldkampioen er echter in om de bolide van Red Bull in bedwang te houden. Verstappen kon daardoor zijn weg vervolgen. Ook andere coureurs kwamen in de problemen door de wisselende weeromstandigheden op het circuit van Silverstone. Pérez was echter de enige die met zijn bolide strandde.

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).