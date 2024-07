Sergio Pérez wil niks weten van enige kritiek op zijn presteren in Oostenrijk tijdens de vorige Grand Prix. “Ik had zoveel schade, ik kon er niks mee uitrichten”, haalde hij nog maar eens de schouders op, voorafgaand aan de race van dit weekend in Groot-Brittannië.

De Mexicaan kreeg het flink te verduren afgelopen week: wéér was hij niet in staat om mee te doen vooraan, wéér moest hij teamgenoot Max Verstappen ver voor zich dulden. Hij eindigde slechts als zevende, nog achter Nico Hülkenberg in een Haas. En achter een teamgenoot die schade, een tijdstraf én een lekke band had gehad.

Pérez voerde al meteen na de race in Oostenrijk als excuus de schade aan die was ontstaan aan zijn bolide. “En dat blijft de reden waarom het niet ging zoals ik wilde. We hadden het al sinds de eerste ronde, de auto werd daarna alleen maar slechter. Ik had dus niet eens dichterbij kunnen komen.”

Het zorgt hoe dan ook voor toenemende druk, ook tijdens het komende raceweekend. Hij beaamt dat zijn prestaties een impuls moeten krijgen. “Natuurlijk wil je nu een beter weekend, we zouden hier als team ook erg sterk moeten zijn. De hogesnelheidsbochten zijn bijvoorbeeld in ons voordeel. Uitdagend wordt het wel, ook met de wind, en met kleine onderlinge verschillen.”

