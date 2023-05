Sergio Pérez prijst zich gelukkig dat komende zondag alweer de volgende Grand Prix van de bomvolle Formule 1-kalender op het programma staat. De Mexicaan beleefde een horrorweekend in Monaco en richt zich nu op Spanje.

Sergio Pérez gooide zaterdag – slechts enkele minuten na het begin van de kwalificatie – zijn kansen op een overwinning in Monte Carlo weg door keihard de muur in te rijden. De Red Bull-coureur werd zo gedwongen de race vanaf de twintigste plaats te starten. Uiteindelijk werd hij zestiende, maar niet dat hij vijf pitstops had gemaakt en zijn neus aan flarden reed.

Hoog tijd dus om het rampweekend achter zich te laten en zich te focussen op de volgende race, zondag in Spanje. “Het was het slechtste weekend dat ik me in tijden kan herinneren”, aldus Pérez na de race. “Alles ging mis in de kwalificatie en daarvoor betaalden we vandaag [zondag] de prijs.”

Bij Red Bull koos men voor een aggressieve tactiek. Pérez zou één ronde rijden op de medium band, vervolgens naar binnen komen en de rest van de race uitrijden op de harde band. Dat lukte niet, mede door de regen, maar vooral ook door fouten van Pérez zelf. “Ik ben echt teleurgesteld over mijn optreden. De omstandigheden waren lastig, maar ik had enige hoop dat we het beter zouden doen toen het begon te regenen, maar dat lukte niet.

Pérez kijkt vooruit naar Barcelona

De achterstand van Pérez op Max Verstappen in het kampioenschap bedraagt na Monaco 39 punten, een flink gat realieert de Mexicaan. “Ik heb nog steeds hoop op de titel, maar ik weet dat ik me niet nog een nul-resultaat kan veroorloven. In Barcelona hoop ik weer mijn normale niveau te halen. Ik moet de komende races perfect zijn, ik moet overwinningen boeken en snel ook. Ik ben blij dat we over een paar dagen racen.”

