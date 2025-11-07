Racing Bulls-teambaas Alan Permane heeft zich uitgesproken over de toekomst van zijn coureur Isack Hadjar. De Brit is vol lof over de jonge Fransman, maar weet nog niet waar de 21-jarige volgend jaar zal rijden. Wordt hij gepromoveerd naar Red Bull, of blijft hij nog een seizoen bij Racing Bulls? Volgens Permane ligt die beslissing niet in zijn handen.

Permane is sinds dit jaar teambaas van Racing Bulls, nadat hij eerder jarenlang actief was als sportief directeur bij Alpine. Zijn jonge coureur Isack Hadjar maakt indruk – niet alleen binnen zijn eigen team, maar ook bij moederteam Red Bull. Over de toekomst van de Fransman kan Permane echter nog weinig zeggen. “We weten nog niet wat er gaat gebeuren. Als hij bij ons blijft, zijn we uiteraard blij; als hij wordt gepromoveerd, zullen we enorm trots zijn op het werk dat is gedaan. Maar die beslissingen liggen niet bij mij.”

Hoewel Permane onder de indruk is van Hadjars prestaties in zijn debuutseizoen, benadrukt de Brit dat hij voorzichtig moet blijven met voorspellingen over de toekomst van de Fransman. “Het is niet aan mij om te zeggen of hij er al helemaal klaar voor is”, legt hij uit. “Wat ik wél kan zeggen, is dat Isack ontzettend snel is, graag wil groeien, enorm vasthoudend en mentaal sterk is. Op de dag dat hij van team verandert, zal hij op onze volledige steun kunnen rekenen.”

Een snelle leerling

Permane is vol lof over de snelheid en mentale kracht van de Fransman. “Isack is ontzettend snel en past zich razendsnel aan”, zegt de teambaas. “Een goed voorbeeld: hij was nog nooit in Singapore geweest, dus vlak voor de start van de eerste vrije training zei ik dat hij rustig de baan moest leren kennen. Toch was hij na een paar ronden al op snelheid. Hij verwerkt informatie razendsnel en weet die direct om te zetten in prestaties – dat maakt hem een echt indrukwekkende rookie”, aldus Permane.

