Tijdens de persconferentie voor teambazen in Bakoe is opnieuw discussie ontstaan over het systeem rondom het heropenen van strafzaken in de Formule 1. Waar sommige pleiten voor soepelere regels, waarschuwt Alan Permane juist voor de risico’s.

Volgens de Racing Bulls-chef ligt er gevaar op de loer als de lat voor een zogeheten right of review verlaagd wordt: “Het zal de deur openen naar veel meer protesten”, waarschuwde Permane. De teambaas ziet het gevaar dat elke beslissing van de stewards onder vuur komt te liggen. “Als de stewards een beslissing nemen tijdens de race, heb je dan automatisch een reden om dat aan te vechten? Dat kan toch niet de bedoeling zijn.” Volgens Permane ligt het probleem niet bij het aanvechten van de straffen, maar bij de regels zelf. “Iedereen wil racen zien. We willen niet dat coureurs elkaar niet meer kunnen inhalen vanwege de te strenge regels. Als we ze een beetje openbreken, gaat iedereen daar profijt van hebben en hoeven we geen straffen aan te vechten.”

Meningen blijven verdeeld

McLaren-teambaas Andrea Stella staat er duidelijk anders in dan Permane. Hij pleit juist voor een versoepeling van het huidige systeem. “Ik ben ervoor om het heropenen van een zaak iets gemakkelijker te maken”, legde de Italiaan uit. “De mogelijkheid om een zaak opnieuw te beoordelen, moet er gewoon zijn. De drempel ligt nu simpelweg te hoog.”

Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, kent als geen ander het proces rondom protesten en reviews. Volgens hem werkt het systeem prima zoals het is – juist dankzij de strenge criteria. “Ik ben waarschijnlijk de expert hier”, grapte de Brit. “Protesten en herzieningsverzoeken zijn een fundamenteel onderdeel van deze sport. Maar ik geloof dat de lat nu te hoog ligt. Er zijn namelijk veel voorwaarden waaraan je moet voldoen. Binnen de groep teambazen zeggen we: ‘Laat ze racen’ – en dat moeten we blijven ondersteunen.”

