Liam Lawson beleefde vorig jaar een turbulent Formule 1-seizoen. Na 2024 stroomde hij door naar Red Bull, waar hij prompt ten prooi viel aan topcoureur Max Verstappen. Na twee matige optredens in Australië en Shanghai werd hij teruggezet naar Racing Bulls. Zijn vervanger, Yuki Tsunoda, verbleekte eveneens bij het hoofdteam. Echter, waar de Japanner dit jaar een test- en reserverol krijgt, wist Lawson zijn stoeltje bij Racing Bulls te behouden. CEO Peter Bayer legt uit waarom.

Na de nachtmerrie bij Red Bull duurde het enkele Grands Prix voordat Liam Lawson zijn draai weer vond bij het zusterteam. Pas in Monaco verzachtte hij de klap en beloonde hij een knappe kwalificatie met waardevolle punten. Ondanks een relatief sterk vervolg van het seizoen bleef zijn toekomst lange tijd onzeker; pas in de laatste week werd duidelijk dat hij mocht blijven. Volgens CEO Peter Bayer lag er één doorslaggevende factor aan die beslissing ten grondslag.

“We kenden hem (Liam Lawson, red.) al van die beruchte dag in Zandvoort”, verwees Bayer naar Lawsons eerste invalbeurt tijdens de Dutch GP van 2023. De Nieuw-Zeelander viel vanaf dat moment vijf races lang in voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. “Hij was al bij ons als reservecoureur en paste altijd goed in het team”, legde de CEO uit tegenover RN365. Voor Racing Bulls woog vooral Lawsons ontwikkeling zwaar. “Eerlijk gezegd zagen we zijn prestaties stabiliseren, en dat was voor ons het belangrijkste. Dat gaf de doorslag toen we besloten hem volgend jaar het stoeltje te geven.”

Perspectief voor Lawson

De terugkeer naar Racing Bulls na zijn korte maar heftige periode bij Red Bull liet zichtbaar sporen na. Bayer erkende dat Lawson ‘een beetje geschrokken’ terugkwam, maar benadrukte ook de nuchtere aanpak binnen het team. “Dat is een van onze sterke punten; iedereen begrijpt dat dit soort dingen kunnen gebeuren.” Die flexibiliteit is volgens Bayer essentieel. “Omdat we constant talent ontwikkelen, zijn we gewend aan veranderingen, ook midden in een seizoen. Niemand raakt in paniek, niemand denkt: ‘Oh mijn God, een nieuwe coureur.’ Voor ons is het altijd: ‘Oké, prima. Laten we hem helpen.'”

Dat Liam Lawson mocht blijven, past volgens Bayer naadloos binnen de filosofie van Racing Bulls. “Hij past goed bij ons”, besloot hij. “Hij maakt al jaren deel uit van het talentenprogramma en eerlijk gezegd deed hij vorig jaar alles goed.” Hoewel er nog werk aan de winkel is, ziet het team voldoende perspectief. “Ondanks de tegenslagen en de problemen met zijn racesnelheid waren er races waarin hij sneller was dan Hadjar. We moeten werken aan zijn kwalificatiesnelheid, maar hij heeft veel potentie.”

