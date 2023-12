Peter van Egmond is al sinds jaar en dag de vaste huisfotograaf van FORMULE 1 Magazine. Hij selecteerde op ons verzoek zijn beste foto’s van Max Verstappen uit 2023 met ‘een verhaal’, zoals in dit geval een mooi moment tussen Jos en Max Verstappen.

Het volledige overzicht van de beste Max-foto’s van Peter van Egmond vind je in Het Jaar van Max, het extra dikke nummer van FORMULE 1 Magazine dat nu in de winkel ligt.

“Zeker niet mijn mooiste foto van 2023”, beaamt de fotograaf. “Maar wel het mooiste moment na het behalen van de wereldtitel. Ik volgde Max in Qatar onderweg naar de teamfoto en stond met hem in een hok waar hij zich nog moest verkleden. Ik stond er bovenop en hoorde Max aan Raymond (manager, red) vragen: waar is die ouwe? Hij had Jos na de race nog steeds niet gezien. Raymond zei: hij komt eraan. De omhelzing en de blik in de ogen zijn alleszeggend: allebei even trots op elkaar.”

