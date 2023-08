In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. Vandaag: Oog in oog met Lewis Hamilton

“Een van de kenmerken van het Suzuka International Circuit is dat de baan kruist door middel van een tunnel of brug, het is maar net hoe je het bekijkt,” aldus Van Egmond. “De tunnel is niet verlicht, waardoor het erg donker is. De foto is gemaakt terwijl de auto net in het donkere deel rijdt. Omdat je de belichting instelt op het donkere gedeelte, wordt de achtergrond heel sterk overbelicht. Daardoor komt de auto nog eens een keer extra los van de achtergrond.”

Onze huisfotograaf wijst op nog een bijzonder detail: “Extra bijzonder aan deze foto vind ik dat je de ogen van de coureur, in dit geval Lewis Hamilton, zo goed kunt zien omdat hij vanwege de weersomstandigheden een vrij licht vizier op zijn helm heeft laten zetten.”

Bekijk hier de andere delen van Peters mooiste plaatje.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!