Peter vanaf de Red Bull Ring: ‘Het is ineens heel anders werken dan de afgelopen 30 jaar’

FORMULE 1’s huisfotograaf Peter van Egmond hoort bij het selecte gezelschap Formule 1-fotografen dat dit weekend op de Red Bull Ring is om bij de eerste ‘corona-Grand Prix’ te werken. Over een last-minute oproep, eenrichtingsverkeer in de perszaal, een tijdelijk paddockverbod en afstand houden. “Met mondkapje op langs de baan fotograferen, is volgens mij vooral voor de beeldvorming.”

Door Peter van Egmond

Na lang in spanning te hebben gezeten, kreeg ik woensdagavond een belletje dat ik dan tóch mocht komen, maar ik moest me wel gelijk laten testen voor corona. Dus ik gelijk bellen, maar ja, dat was lastig, want ze houden bijna overal office hours aan. Ik had ook allemaal papieren van de FIA gekregen met allemaal verklaringen, die ik woensdagavond nog heb zitten invullen.

Ik kreeg vervolgens ook te horen dat iedereen in de Formule 1 zich door Eurofins laat testen, en die zitten volgens mij over de hele wereld, maar ook in Nederland, in Leiden… Dus ik donderdagochtend vroeg bellen, en gelukkig: ik mocht om twaalf uur ’s middags langskomen en kreeg zelfs voorrang. Toen ik de test had gedaan, ging die man ook gelijk het onderzoek doen. Hij zou het ’s avonds laten weten.

Racen naar de Ring

Ik had echter geen tijd daarop te wachten, dus toen ik rond een uur of drie thuiskwam uit Leiden heb ik gelijk m’n koffers gepakt, spullen erin gegooid en ben in de auto gesprongen. Ik wilde zover mogelijk richting Oostenrijk komen, en heb uiteindelijk bij Regensburg aan de Duitse oostgrens overnacht. Gelukkig wist ik inmiddels ook dat het goed zat: mijn test was negatief, dus ik kon wat geruster slapen!

Een grote verrassing was het natuurlijk niet, want ik had ook nergens last van. Hoe dan ook, wat ik nog niet had, was officiële bevestiging van de FIA, wat ook nog wat papierwerk is. Ze hadden echter beloofd alles door te sturen, dus ik ben doorgereden, maar het verkeer zat niet mee. Uiteindelijk stond ik vrijdagochtend pas een uur voor het begin van de tweede training in Spielberg.

De Oostenrijkse politie hield me – overigens wel vriendelijk – nog wel tegen bij een checkpoint. Vanaf het circuit is iemand toen de benodigde papieren komen brengen. Na nog wat geregel en het uitpakken van al mijn fotografiespullen, stond ik vervolgens met – naar ik meen – nog drie kwartier op de klok in VT2 eindelijk langs de baan om te fotograferen…

Eenrichtingsverkeer

Dat is dus, zal ik maar zeggen, de hele voorgeschiedenis. Qua werken, wat we nu allemaal wel en niet mogen? Het is eigenlijk heel simpel: ik mag alleen actiebeeld maken naast de baan, in de pits en paddock mag ik niet komen vanwege alle corona-regels, dus ik kom ook helemaal niet bij Max in de buurt. Dat mag nu alleen de teamfotograaf, maar die mag dan weer de baan niet op…

Op zich is het wel heel goed geregeld allemaal. Zo rijden er altijd fotografenshuttles rond. Normaal stap je in wanneer je wil, nu is er per drie fotografen een busje, maar je mag echt alleen dat busje – nummer drie, in mijn geval – nemen, met altijd dezelfde chauffeur. En als je terugkomt het gebouw in, wordt je temperatuur genomen met een soort radar gun. Zo zie je dat ze dingen willen controleren.

(tekst loopt door onder de foto)

Het is wel duidelijk dat aan alles is gedacht, en ik vind dat ook wel verstandig. Zo is het in de perszaal eenrichtingsverkeer, om te voorkomen dat je tegen mensen opbotst, en heb je een speciale lift voor naar boven en een ander naar beneden. Er zijn zelfs looproutes naar toilet: je moet telkens een rondje lopen, zodat je niet dezelfde weg terugloopt, haha.

Lege bureaus

De perszaal is ook een stuk kleiner; een deel is als buffet ingericht, waar kleine éénpersoonstafeltjes staan of grotere, waar je dan maximaal met twee mensen mag zitten. Overal zijn reminders over social distancing. Zowel bij de journalisten als bij ons fotografen is het ook zo dat we allemaal lege bureaus naast ons hebben, om afstand te houden.

Toch is het zeker nog wel gezellig met de fotografen onderling. Als je achter je computer zit, hoef je geen mondkapje op en kun je over die afstand nog gewoon met elkaar praten. Soms alleen wat luider! Heb je wel een mondkapje op, dan kan je wel naar elkaar toe, maar tsja, ook zonder corona hoef ik niet op iemands lip te staan hoor!

(tekst loopt door onder de foto)

Met mondkapje naast de baan

Over mondkapjes gesproken, er is ons gevraagd die dus ook naast de baan te dragen tijdens het fotograferen. Volgens mij meer voor de beeldvorming. Want met wie komen we hier nou eenmaal in contact? De auto’s rijden meters verderop. Maar ik doe het braaf hoor. Ik ga niet dwars doen. Ook al is het, zeker op een warme dag als zaterdag, extra warm met zo’n mondkapje en beslaat m’n bril er door!

De manier van werken is heel anders dan ik de laatste pakweg dertig jaar gewend ben, ineens compleet veranderd. Ik hoop wel dat de regels versoepeld worden, we straks weer meer mogen. Zeker omdat ik ook de tweede race in Oostenrijk en die in Hongarije doe. Ik moet me ook om de vijf dagen laten testen, maar ik klaag niet! Ik ben al lang blij dat ze weer rijden en ik niet meer thuis op de bank zit!

Zie hieronder meer foto’s van de maatregelen op de Red Bull Ring.