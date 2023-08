In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. In aanloop naar de Dutch GP een selectie van de mooiste kiekjes uit Zandvoort. Vandaag: Charles Leclerc op de Hunserug.

Wat als hobby begon, is de afgelopen vier decennia uitgegroeid tot zijn levenswerk. Voor Van Egmond begon het in 1980 allemaal op Circuit Zandvoort. Aan de hand van actueel beeld herbeleeft hij ruim veertig jaar racefotografie in de duinen. “Zodra de laatste auto gepasseerd was, rende ik snel de baan over.”

Alleen op Zandvoort

Van Egmond is blij met de afbeelding van de Ferrari: “Deze foto van Charles Leclerc is op de top van de Hunserug, maar gemaakt vanuit de lager gelegen Slotemakerbocht. Je kunt ‘m alleen maar op Zandvoort maken. Ik vind hem alleen mooi als -ie in de ochtendsessies is gemaakt, want later op de dag wordt het tegenlicht. Deze foto is met een hele lange lens gemaakt: 1000mm. De achtergrond bestaat uit fans op de hoofdtribune.”

