In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. In aanloop naar de Dutch GP een selectie van de mooiste kiekjes uit Zandvoort. Vandaag: Hoog in de Hugenholtz.

“De Hugenholtzbocht vind op het nieuwe circuit de meest verrassende bocht,” aldus Van Egmond. “Ik was met stomheid geslagen hoe de auto’s hier doorheen gaan. Vroeger was het een trage bocht na uitkomen van de Gerlach. Nu zijn er meerdere lijnen mogelijk. Omdat Pierre Gasly de bocht zo hoog neemt, heb ik het idee dat hij als een katapult wordt afgeschoten. Coureurs kunnen er veel eerder op gas gaan. Ik vind het een hele bijzondere bocht om te staan en te zien hoe auto’s er doorheen gaan.”

