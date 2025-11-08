Oscar Piastri keek teleurgesteld na zijn vroege exit in de sprintrace van de Grand Prix van São Paulo. De McLaren-coureur verloor de controle over zijn bolide toen hij met één wiel op de natte witte lijn van de kerb kwam. “Een domme fout”, gaf Piastri eerlijk toe na afloop.

De Australiër, die vanaf de derde plek aan de race begon, hoopte op een overwinning en wilde zo terrein winnen op zijn titelrivaal en teamgenoot Lando Norris. Die plannen gingen in rook op toen hij in bocht 3 de controle verloor en van de baan raakte. “Ik raakte gewoon met een wiel de witte lijn van de kerb, en daar ging het mis”, legde Piastri uit. “Een domme fout, een ongelukkig moment, en dat was het.”

LEES OOK: Verstappen tevreden na chaotisch sprintnummer in São Paulo: ‘Reed gewoon mijn eigen tempo’

In een interview met Sky Sports F1 keek de Australiër alvast vooruit naar de kwalificatie later vandaag. “Mijn focus ligt erop dit achter me te laten”, zei Piastri. “Er zijn morgen veel meer punten te verdienen, dus hoe beter ik het doe in de kwalificatie en hoe beter mijn startpositie, hoe groter de kans op een goed resultaat.” Met een sterke kwalificatie hoopt hij de schade van de sprintrace te beperken en opnieuw mee te strijden om de overwinning.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.