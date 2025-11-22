Oscar Piastri is niet tevreden met het verloop van zijn kwalificatie in Las Vegas. De Australiër was naar eigen zeggen in Q3 van de allesbepalende sessie voor de race op weg naar een goed resultaat, totdat een gele vlag roet in het eten gooide. Piastri vangt de Grand Prix in de woestijnstad daarom nu vanaf de vijfde plaats aan, terwijl titelrivaal Lando Norris vanaf pole mag vertrekken.

Terwijl teamgenoot en naaste titelrivaal Lando Norris in Las Vegas zijn zestiende pole position pakte, moet Oscar Piastri het wederom doen met een startplaats verder terug in het veld. De Australiër vangt als vijfde het hoofdnummer in de woestijnstad aan, nadat hij door een late gele vlag – veroorzaakt door Charles Leclerc – zijn snelle ronde in Q3 moest afbreken. Norris was ondertussen drie tienden sneller dan het hele veld.

Piastri krijgt na de sessie al snel de vraag wat er precies misging tijdens de cruciale laatste momenten van zijn kwalificatie. “Ik kreeg een gele vlag en toen was het zo’n beetje wel klaar”, antwoordt de McLaren-coureur nuchter, tegenover F1TV. “We waren snel, daar bestaat geen twijfel over – maar op de een of andere manier lijkt het op dit moment niet te lopen zoals ik wil. Ik kan in ieder geval zeggen dat het tempo goed was – het voelde vrij goed aan in Q3, maar er waren gewoon een aantal dingen (die misgingen, red.) buiten onze controle om.”

‘Moeilijk te accepteren’

De vormdip van de man uit Melbourne lijkt hierdoor ook in Vegas nog door te zetten. Piastri eindigde de afgelopen vijf races geen enkele keer op het podium, terwijl zijn teamgenoot vier podiumplaatsen en twee zeges op zijn naam schreef. Toch heeft de Australiër niet het gevoel dat zijn ‘pech’ een terugkerend thema is. “In deze sessie (in Las Vegas, red.) verliep het inderdaad niet zoals ik had gehoopt, maar er zijn eerder genoeg dingen geweest die wel naar mijn zin verliepen”, vervolgt de coureur. “Ik heb daardoor niet het gevoel dat het een soort terugkerend thema is, om het zo maar te zeggen. Het is moeilijk te accepteren, omdat het erop leek dat we op weg waren naar een goed resultaat. Helaas kan ik er niet veel aan doen.”

