Een van de belangrijkste factoren in de carrière van Oscar Piastri, is volgens hem iemand die we niet veel zien tijdens de races. De Australiër vertelt namelijk dat zijn manager Mark Webber een cruciale rol speelt in de prestaties van de McLaren-coureur. In een jaar met veel pieken en dalen is Piastri ontzettend blij met de steun van zijn manager.

Het contract van Piastri voor dit jaar moest uiteindelijk in de rechtszaal gevormd worden, nadat zowel McLaren als Alpine beweerde recht te hebben op de diensten van de Australiër. Sindsdien heeft Piastri zich bewezen als een groot talent in de McLaren. Ondanks dat het pas zijn eerste seizoen in de Formule 1 is, heeft hij al meerdere keren in de top tien gestaan en is hij zelfs een paar keer in de buurt van een podiumplek gekomen.

Dat is volgens Piastri voor een groot deel ook aan zijn manager te danken, voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. Naar verluidt speelde Webber ook een grote rol in het veiligstellen van het contract met McLaren. “De eerste paar jaren dat we samenwerkten deed hij erg veel voor me achter de schermen”, vertelt Piastri aan Virgin Radio. “Dat doet hij nu nog steeds wel. Hij heeft natuurlijk enorm veel ervaring met racen en de Formule 1. Nu ik zelf in de Formule 1 zit heeft hij ook erg veel ideeën en vragen. Op dit punt van mijn carrière is er nog steeds erg veel waar ik zelf helemaal nooit aan gedacht had maar waar hij wel veel van weet. Hij helpt me erg veel achter de schermen, en waar hij kan ook op de baan. Ik ben ontzettend blij dat hij me bijstaat.”

Zware start

Het is niet het makkelijkste jaar geweest voor Piastri. Door de hele contract-rel met Alpine waren de verwachtingen hoog gespannen. De eerste paar races was de McLaren echter niet vooruit te branden en mochten de coureurs van geluk spreken als ze in de punten eindigden. Pas door recente upgrades is de auto wat beter geworden.

“Dit jaar is natuurlijk nogal stormachtig geweest”, reflecteert Piastri. “Ik kan nu doen wat ik altijd al heb willen doen sinds ik een klein kind was. Het is belangrijk om er lol in te blijven hebben, anders ben je zes maanden per jaar bezig met je afvragen waar je het eigenlijk voor doet. Ik geniet er nu heel erg van, zeker nu we in de voorhoede mee kunnen doen. Het is veel leuker als je weet dat er mogelijk een trofee op je staat te wachten. Hopelijk kunnen we dit doorzetten en een mooie tweede helft van het jaar hebben.”

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!