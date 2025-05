Oscar Piastri kwam zondag als derde over de streep tijdens de GP van Monaco. Zo completeerde hij het podium achter teamgenoot Lando Norris en thuisheld Charles Leclerc. De top drie bleef – zoals zo vaak het geval is in het prinsdom – ongewijzigd ten opzichte van de zaterdag. Een dubbel podium voor McLaren betekent dat de Britse renstal nog verder uitloopt in het kampioenschap, al ziet kampioenschapsleider Piastri zijn voorsprong kleiner worden.

“Winst was natuurlijk beter geweest”, reageerde Piastri droogjes. “De trainingen zijn eigenlijk continu heel slordig geweest, dus ik ging al met weinig zelfvertrouwen de kwalificatie in. Toen kwam ik dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. En uiteindelijk finish je hier toch altijd wel waar je je kwalificeert. Ik heb goede punten gescoord, dus het is allemaal zo slecht nog niet”, zei hij tevreden.

“De verschillen zijn hier zo klein, dus na zo’n slordig weekend mag ik niet klagen”, voegde Piastri eraan toe. “Er zijn wat dingetjes waar we aan kunnen werken, maar over het algemeen mag ik best tevreden zijn. Dus ja, blij met het resultaat”, besloot hij positief. Teamgenoot Lando Norris heeft met zijn eerste plaats wel een inhaalslag gemaakt in het wereldkampioenschap. De Brit is Piastri – nog steeds de leider in het klassement – tot op drie punten genaderd.

