Oscar Piastri heeft een leerzaam eerste seizoen in de Formule 1 achter de rug. De Australiër won afgelopen week nog de ‘rookie of the year’ award, en kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn eerste jaar in de koningsklasse. “Je kunt niet alleen maar rusten op je kwaliteiten”, zo zegt de Australiër.

De coureur van McLaren eindigde in het kampioenschap op een knappe negende plaats, wel met een grote achterstand van 109 punten op teamgenoot Lando Norris. Toch was het Piastri die de enige overwinning behaalde voor het team van McLaren. Hij won namelijk de sprint in Qatar.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

De 22-jarige Piastri kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn eerste jaar. Hij benadrukt welke dingen er anders zijn in de Formule 1. “Fouten maken in de Formule 1 weeg veel zwaarder dan dat het ergens anders zou doen.”

“Alle coureurs zijn enorm competitief, de teams ook. Als je ook maar heel even denkt dat je het rustig aan kunt doen, kun je enorm veel tijd verliezen. Dat is de grootste les geweest. Het was zeker een druk jaar”, aldus de Australiër.

Ook buiten het circuit is er veel veranderd voor Piastri. “Je hebt gewoon amper vrije tijd. Je hebt weinig momenten om even te relaxen en dat soort dingen. Het was het drukste jaar uit mijn leven, maar ik heb er enorm van genoten.”

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!