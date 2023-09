Dichtbij en toch heel ver weg. Dat was het gevoel bij McLaren na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Want hoe mooi de P2 en P3 voor respectievelijk Oscar Piastri en Lando Norris ook zijn, het gat met polesitter Max Verstappen zal tijdens de race vermoedelijk te groot om naar de zege te kunnen dingen. In dat geval rest Piastri en Norris slechts een onderling gevecht.

“Er staat maar één auto voor me, dus ik zal ervoor gaan”, probeerde Piastri na de kwalificatie nog wel de moed erin te houden als antwoord op de vraag of hij Verstappen kan verslaan. Maar zelfs als het al lukt de in Japan dominante Nederlander te verschalken bij de start dan nog wacht een schier onmogelijke opgave de Red Bull achter zich te houden.

Omdat McLaren met de geupdate wagen – Norris had die al in Singapore, Piastri nu ook – echter ‘best of the rest’ lijkt, zullen de tweede teamgenoten elkaars grootste tegenstander zijn qua snelheid op de baan. En dus zullen ze vooral met elkaar in gevecht moeten. Norris, gezien als kopman van het team, wil graag tweede worden. Piastri zal die plek willen behouden.

“We moeten als team sowieso al blij zijn met de tweede en derde plek in de kwalificatie. Het is een hele goede prestatie en tot dusverre is het ook een goed weekend”, aldus Piastri, die samen met Norris ook al eens in de top-3 einidgde in Silverstone. “Laten we zorgen voor een mooi resultaat samen.”

Of er teamorders gaan komen om achter Verstappen de beide podiumplaatsen veilig te stellen, is niet zeker. Norris wilde nog nergens op vooruitlopen, hij hield zijn reactie beperkt tot de kwalificatie. “Het is een erge goede dag voor het team. Oscar heeft een geweldige prestatie geleverd met de tweede plek. Persoonlijk was ik ook tevreden met mijn rondes. De kleinste foutjes kosten tijdens een rondje hier in Japan veel tijd”, besloot de Brit.

Lees hier alles over de GP Japan: nieuws, achtergronden, tijden en meer

Beluister onze podcast FORMULE 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."