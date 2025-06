Oscar Piastri is de winnaar van de GP Spanje. De Australiër brengt zijn totaal aantal Formule 1-zeges zo op zeven, eentje meer dan teamgenoot Lando Norris. Ook de chaos na de herstart in de slotfase van de race kon polesitter Piastri niet van de zege houden, al was de Australiër wel verbaasd hoe dichtbij Max Verstappen nog kon komen, ondanks zijn drie pitstops. Piastri houdt met zijn overwinning ook de leiding in het coureurskampioenschap stevig in handen.

Oscar Piastri begon vanaf polepositie aan de Spaanse Grand Prix, en hield ook tijdens de schermutselingen van de openingsronde de leiding in handen. Alleen na zijn eerste pitstop kwam de Australiër even achter Max Verstappen terecht, maar hij kreeg na Vertappens tweede pitstop de leiding weer terug en gaf deze vervolgens niet meer weg.

“Het was een verrassing dat Max drie pitstops maakte”, steekt de Australiër van wal na de race. “Het werkte bijna, maar toch was het voor ons uiteindelijk een geweldig weekend. Het tempo was heel erg goed. Ik ben erg trots op ons werk dit weekend, zeker omdat de eerste vrije training nog niet zo heel goed verliep. We konden ons echter weer bijeen rapen, en het was echt een super weekend.” Piastri reed de vijfde snelste tijd tijdens de eerste sessie op de vrijdag, maar voerde tijdens VT2 de tijdlijst alweer aan.

Genieten

De teller staat inmiddels op vijf zeges dit seizoen voor Piastri, die daarmee ook de leiding in het coureurskampioenschap in handen houdt. “Het is moeilijk om te klagen”, grapt de kersverse Grand Prix-winnaar. “Het is een geweldig jaar tot nu toe geweest, en ook dit weekend deden we alles goed wanneer het nodig was. Het team heeft me een geweldige auto gegeven, en ik geniet ervan om races te winnen. Ik hoop dat het team dat ook doet.”

Wanneer de McLaren-coureur wordt gevraagd door interviewer David Coulthard of hij nog wat heeft meegekregen van de chaos in de slotfase van de race, antwoordt Piastri: “Ik zag dat Hülkenberg zesde werd, dat was erg indrukwekkend. Mijn eigen herstart was niet heel erg goed, maar het was goed genoeg.”

