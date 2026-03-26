Oscar Piastri heeft eigenlijk een heel simpel doel voor het raceweekend in Japan. Na twee uitvalbeurten in twee Grands Prix tijd hoopt de Australiër simpelweg om gewoon de race te kunnen starten op Suzuka. Piastri streed vorig jaar nog met zijn teamgenoot om de wereldtitel, maar heeft tot nu toe nog geen raceronde kunnen rijden. Toch heeft de McLaren-coureur wel vrede met zijn pech tijdens de seizoensopeners: ‘Het heeft geen zin om me daarover te ergeren of om er te verdrietig over te zijn’.

Na twee Grand Prix-weekenden in 2026 heeft Oscar Piastri nog geen raceronde gereden. De Australiër kon zowel zijn thuisrace – door een crash in de verkenningsrondes – als de GP China – door problemen aan zijn krachtbron – niet starten. De McLaren-coureur heeft voor de GP Japan daarom eigenlijk maar één duidelijk doel.

Piastri werd door de media in Japan gevraagd of een van zijn missies dit raceweekend is om simpelweg te starten. “Dat zou heel fijn zijn, ja”, lachte de coureur. “Het is duidelijk niet de beste start van het jaar geweest, maar we gaan proberen om deze week in ieder geval een doorbraak te realiseren en van daaruit verder te bouwen. We weten min of meer waar we staan in de pikorde, dus op dat vlak verwachten we niet al te veel verrassingen. Het zou al mooi zijn als we gewoon een solide weekend neerzetten.”

‘Niet alles verloopt zoals je hoopt’

De Australische coureur heeft de teleurstellende inmiddels reeks van gemiste racestarts al achter zich kunnen laten. “Er was niet echt sprake van woede,” gaf hij toe. “Bij de eerste DNS, ja, toen was er waarschijnlijk wel wat woede, ongeloof en teleurstelling. Maar na China is het gewoon zoals het is – niet alles verloopt zoals je hoopt, en het heeft geen zin om je daarover te ergeren of te verdrietig te zijn. Ik denk dat je helaas niets kunt veranderen, dus het enige wat je kunt doen is je gewoon concentreren op het volgende dat voor je ligt en je richten op hoe je zoveel mogelijk kunt leren in die situatie.”

Er hoeft voor Piastri in Japan daarom eigenlijk maar weinig te gebeuren om het weekend tot een succes te maken. “Het zou waarschijnlijk helpen als ik gewoon de race kan starten!”, grapt de coureur. “Ik heb nog geen kans gehad om in de race te laten zien wat ik kan. Ik denk dat het duidelijk is dat we achter Mercedes en Ferrari staan, dus het enige wat ik kan doen is gewoon mijn best doen en op het circuit laten zien wat ik kan.”

