Oscar Piastri hoopt dat de kopzorgen over de zogenoemde ‘papaja-regels’ van McLaren voortaan verleden tijd zijn. De gedragsregels voor de coureurs van McLaren kwamen in 2025 geregeld in opspraak, vooral nadat de Australiër in Monza nog de opdracht kreeg om plaats te maken voor zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri is over het algemeen blij met de gedragsregels vanuit zijn renstal, maar is het met zijn teambaas Andrea Stella eens dat het team deze wel wat moet stroomlijnen.

McLaren-teambaas Andrea Stella bevestigde het al: ook in 2026 gelden gewoon weer de ‘papaja-regels’. De Britse renstal wil zo Lando Norris en Oscar Piastri – net als tijdens hun titelstrijd vorig seizoen – gelijke kansen geven om voor overwinningen en een volgende titel te vechten. Toch concludeerde ook de Italiaanse teambaas dat het team de ‘regels’ wel wat moet stroomlijnen.

Een ‘goed besluit’, zo zegt Piastri tijdens de mediasessie in het McLaren Technology Centre begin februari. “We hebben onszelf vorig jaar waarschijnlijk op sommige momenten onnodig hoofdpijn bezorgd (met de ‘papaja-regels’, red.).” Met name het moment tijdens de afgelopen GP Italië – toen Piastri de team order kreeg om zijn tweede plaats in de race aan Norris te geven – kon rekenen op veel kritiek. Toch blijft de Australiër verder wel fan van de ‘regels’. “Als algemeen principe en algemene manier van racen brengt het veel positieve dingen met zich mee. Het gaat er eigenlijk gewoon om: hoe kunnen we dat verfijnen om ervoor te zorgen dat het alleen maar positieve dingen blijven.”

Geen voorkeursbehandeling

Boze tongen beweerden afgelopen seizoen meermaals dat Norris een lichte voorkeursbehandeling zou krijgen vanuit McLaren middels de ‘papaja-regels’. Daar is echter volgens Piastri geen sprake van. De Australiër benadrukt nogmaals dat hij vorig jaar een ‘eerlijke kans’ heeft gekregen in de titelstrijd. “En ik verwacht ook dat dat precies hetzelfde blijft”, aldus de coureur. “Dat wil zeker niet zeggen dat bepaalde dingen vorig jaar niet beter hadden gekund. Ik denk dat dat voor iedereen die keek wel duidelijk was. Maar voor mij was er op geen enkel moment sprake van slechte bedoelingen, of momenten waarop ik de bedoelingen van dingen in twijfel trok.”

