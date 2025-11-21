Oscar Piastri kijkt positief terug op zijn seizoen tot nu toe. De Australiër stond dit jaar voor het eerst lange tijd aan de leiding in het kampioenschap, maar een recente vormdip en enkele crashes zorgden ervoor dat teamgenoot Lando Norris de koppositie overnam. Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan, ligt Piastri momenteel 24 punten achter op Norris.

Oscar Piastri wist in de eerste seizoenshelft tijdens twaalf van de veertien races op het podium terecht te komen. Tijdens zes Grands Prix stond de Australiër zelfs op de hoogste trede. De McLaren-coureur zette een indrukwekkende reeks resultaten neer en stond bij de start van de zomerstop aan de leiding in het wereldkampioenschap. De tweede seizoenshelft is echter een stuk zwaarder voor Piastri. Meerdere crashes en een gebrek aan snelheid zorgden ervoor dat teamgenoot en titelrivaal Lando Norris de leiding overnam, waardoor Piastri nu op plaats twee 24 punten achterstaat.

“Ik denk dat de eerste helft van het seizoen ongelooflijk sterk was”, zegt Piastri. “Ja, er zijn een paar races geweest die echte leerervaringen waren, maar er waren ook momenten die gewoon lastig waren om doorheen te komen.”

Volgens de Australiër levert een moeilijke race altijd iets op voor de toekomst. “Ik denk dat ik van elk van die momenten iets heb geleerd. Hoe zwaar het ook was, er zat altijd iets bij dat me in de toekomst kan helpen.”

Lessen uit moeilijke momenten

Piastri benadrukt dat hij dit seizoen graag betere resultaten had behaald, maar weet dat niet alles in een seizoen perfect kan verlopen. “Zou ik graag betere resultaten hebben gehad? Ja, natuurlijk. Maar er zullen altijd hobbels op de weg zijn, niet alles gaat perfect.”

De Australiër kijkt verder dan dit seizoen en wil vooral blijven leren en elke kans grijpen om te winnen. “Uiteindelijk probeer ik lessen te leren en me niet alleen voor dit seizoen klaar te stomen. Ik wil bij elke mogelijkheid proberen te winnen, gedurende de rest van mijn carrière. Soms horen die moeilijke lessen er gewoon bij om dat mogelijk te maken.”

