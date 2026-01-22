Oscar Piastri legt uit hoe de zogenoemde ‘papaja-regels’ van McLaren binnen het team een veel minder belangrijk onderwerp van discussie zijn dan daarbuiten. Er was met name in 2025 veel te doen om de regels van het Britse team voor haar coureurs, maar volgens de Australiër werd er intern veel minder aandacht aan geschonken: ‘We hebben onze eigen manier van racen’.

De zogenoemde ‘papaja-regels’ van McLaren waren in 2025 meermaals onderwerp van gesprek. Vooral na de GP van Italië in Monza – toen McLaren door middel van team orders Oscar Piastri plaats liet maken voor Lando Norris na een langzame pitstop – werd er veel over de controversiële regels gediscussieerd. Maar niet intern bij McLaren, zo onthult Piastri zelf.

LEES OOK: VIDEO | Dubieuze eer voor Lindblad: rookie schrijft eerste spin van 2026 op zijn naam

“Er wordt veel over (de ‘papaja-regels’, red.) gepraat. Ik denk dat het achter de schermen een veel kleinere discussie en een veel kleinere zaak is dan het lijkt”, legt Piastri uit tegenover TODAY. “Maar we hebben onze eigen manier van racen en die evolueert voortdurend.”

‘Blijven evalueren’

Veel criticasters vroegen zich vooral tegen het einde van het seizoen – toen Max Verstappen een steeds grotere dreiging vormde voor de titeldroom van McLaren – of de racefilosofie van de Britten niet naïef was. Piastri benadrukt echter dat het team de ‘regels’ blijft evalueren. “We gaan een evaluatie doen, en we hebben al geëvalueerd, weet je, willen we de dingen precies hetzelfde doen (in 2026, red.)? Willen we dingen een beetje veranderen? Dus ja, we gaan dat volledig onder de knie krijgen voordat we weer gaan racen. Maar ik denk dat de intenties altijd goed waren en we zullen wat aanpassingen doen als we vinden dat dat nodig is om het leven voor onszelf wat gemakkelijker te maken”, sluit de Australiër af.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.