Oscar Piastri blikt terug op de ‘lastige’ sprintrace in São Paulo. De Australiër kwam uiteindelijk als tweede over de finishlijn van de verkorte race, nadat McLaren haar twee coureurs had opgedragen om te wisselen. Piastri is blij dat zijn team veel punten heeft weten te pakken, en denkt dat de MCL38 ook wel in een goede vorm is voor het verdere Braziliaanse raceweekend.

De Australiër gooide gelijk bij de start van de verkorte race de deur voor zijn teamgenoot dicht, en hield zo de eerste plek in handen. Daar kwam echter in ronde 22 verandering in, toen Max Verstappen op P3 wel heel dicht bij Norris kwam. McLaren besloot daarop om de twee coureurs te laten wisselen, waardoor Piastri terugzakte naar P2. De coureur hield vervolgens Verstappen succesvol op, en Norris pakte de overwinning.

“Het was een beetje lastig, om eerlijk te zijn”, vat Piastri zijn sprintrace samen. “De racelijn was erg dun, en als je deze maar met een bandenverschil mist, dan zat je in de problemen.” Toch is de man uit Melbourne meer dan tevreden met het resultaat. “Het was een geweldige dag voor het team. Veel punten. We hebben veel voor de race van morgen geleerd.”

Snelheid Verstappen

Aan het begin van de sprintrace stonden de twee McLarens al gelijk onder druk door de naderende Ferrari van Charles Leclerc, terwijl op het einde Max Verstappen wel heel erg dichtbij kwam. Toch schat Piastri zijn kansen voor de rest van het weekend wel goed in. “Ja, wel optimistisch”, vervolgt de Australiër zijn analyse. “Het tempo zag er wel oké uit. De Ferrari was wel erg snel aan het begin van de race, terwijl Max aan het einde erg snel was. We gaan het zien. Er zijn wat dingen die we willen verbeteren, maar ik denk dat we een goede vorm hebben.”

