Oscar Piastri doet een boekje open over zijn aanhoudende goede relatie met teamgenoot Lando Norris. De twee coureurs zijn inmiddels alweer een tijdje in een titelstrijd verwikkeld, maar volgens de Australiër zijn er nog altijd geen spanningen tussen de twee McLaren-coureurs te bespeuren. ‘En ik denk niet dat dat zal veranderen’, voorspelt Piastri alvast voor de tweede seizoenshelft.

De titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris staat met het einde van de zomerstop op het punt om hervat te worden. De twee McLaren-coureurs reizen met een voorsprong van 88 WK-punten – van tweede plaats Norris op derde plaats Max Verstappen – af naar Zandvoort. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de wereldbeker dit jaar meegaat naar Woking, maar het blijft de vraag wie van de twee McLaren-coureurs aan het langste eind zal trekken.

‘Geen spanning’

Het is niet de eerste keer dat teamgenoten met elkaar strijden om de titel – met de Silver War tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes als meest recente voorbeeld – en meestal was de rivaliteit niet bevorderlijk voor een vriendschap tussen de coureurs. Volgens Piastri kan hij echter nog altijd wel met Norris door een deur. “Er is eigenlijk helemaal geen spanning tussen ons”, vertelt de Australiër aan Formula1.com. “Ik denk dat we heel goed met elkaar kunnen opschieten.”

“Op donderdagen (voorafgaand aan Grand Prix-weekenden, red.) bouwen we wafeltorens en doen we gekke dingen, maar zodra we op het circuit zijn, begint het werk. Dan zijn we allebei vastbesloten om te winnen en om zoveel mogelijk punten te halen”, vervolgt de Australiër. “Als er al spanning is omdat we elkaar willen verslaan, komt dat nooit buiten de baan tot uiting. Dat laatste vind ik prettig.” Piastri weet daarom zeker dat de twee coureurs ook in de tweede seizoenshelft op dezelfde voet verder gaan. “We hebben altijd goed met elkaar kunnen opschieten, dus ik denk niet dat dat zal veranderen.”

