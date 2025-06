Oscar Piastri staat naast zijn goede resultaten ook bekend voor zijn nonchalante houding tijdens raceweekenden. De Australiër treedt hiermee in de voetsporen van voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen, en heeft zelfs al de bijnaam ‘Ice Boy’ toegekend gekregen. Piastri is echter niet helemaal zeker of hij wel zo blij moet zijn met het koosnaampje.

In zijn derde jaar in de Formule 1 heeft Oscar Piastri niet alleen het aantal zeges van teamgenoot Lando Norris geëvenaard, zes, maar is hij ook opgestaan als de voornaamste titelkandidaat. Piastri leidt zelfs momenteel het coureurskampioenschap, als eerste Australiër sinds zijn manager Mark Webber. Naast zijn goede prestaties staat de man uit Melbourne ook bekend voor zijn ‘nonchalante houding’ tijdens races, in navolging van Iceman Kimi Räikkönen.

Liever geen Ice Boy

Piastri wordt tegenwoordig zelfs Ice Boy genoemd, vanwege zijn overeenkomsten met de Finse wereldkampioen, maar is het daar zelf niet helemaal mee eens. “Ik weet niet zeker of ik wel als Ice Boy bekend wil staan”, vertelt Piastri half grappend tegen de media in Spanje. “Ik denk dat mijn emoties elke keer anders zijn. Er zijn zeker kwalificaties en races geweest waar ik niet nonchalant was en waar toen veel emotie achter zat. Maar er zijn ook races waar je naar buiten gaat en weet dat als je het goed genoeg doet, je het resultaat kunt behalen dat je wilt.”

LEES OOK: Piastri verovert pole met monsterrondje: ‘Was nog niet perfect’

“Begrijp me niet verkeerd, het is ongelooflijk fijn (om goede resultaten te behalen, red.), maar ik denk dat ik gewoon geen bijzonder emotioneel persoon ben”, vervolgt Piastri. “Zo ben ik nu eenmaal.” De McLaren-coureur behaalde op de zaterdag in Spanje polepositie, de vierde uit zijn carrière, maar verlegt de focus al meteen naar de race. “Het is leuk om op pole te starten, maar het is niet het einde van het weekend. De punten zijn op zondag te behalen.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.