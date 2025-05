Poleposition voor Oscar Piastri in Spanje! De Australiër rekende in Barcelona af met teamgenoot Lando Norris en titelhouder Max Verstappen. De McLaren-coureur gaf bovendien een duidelijk signaal af aan alle critici die gehoopt hadden dat de papaja’s, dankzij het nieuwe technische reglement van de FIA, langzamer zouden worden in Spanje. Het gat dat Piastri naar de rest van het veld trok, was het grootste van het seizoen.

“Ik ben heel erg tevreden”, aldus een stralende Piastri na afloop van de kwalificatie. “Het is een goed weekend geweest. Het begon misschien niet al te best – zeker op vrijdag worstelde ik een beetje met de auto. Gelukkig hebben we gisteravond wat meer tempo kunnen vinden. Vandaag was echt top. Ik heb een paar hele goede rondjes kunnen rijden, dus daar ben ik het team ontzettend dankbaar voor. Vorig jaar reed ik hier echt een dramatische kwalificatie, dus om nu hier te staan is een mooi resultaat”, grijnsde hij.

Winstmarge

Piastri trok met zijn polerondje een groot gat naar teamgenoot Lando Norris. Het verschil bedroeg uiteindelijk twee tienden – de grootste winstmarge in het huidige seizoen. “In de eerste bocht heb ik mezelf behoorlijk verbeterd, en verder waren er wel wat punten waar ik – misschien niet heel veel extra tijd heb gevonden – maar waar ik zeker in de eerste helft flink wat heb verbeterd”, verklaarde de 24-jarige Australiër. “In de tweede helft was het gewoon een kwestie van het rondje netjes afmaken. Het was zeker niet perfect, maar met de bandendegradatie op dit circuit is dat ook erg lastig.”

“Het zal een heel interessante race worden”, besloot Piastri, die weet dat Lando Norris en Max Verstappen in zijn nek hijgen. “De afstand tot aan de eerste bocht is groot, dus een goede start zal erg belangrijk zijn. Dat gezegd hebbende, ben ik erg blij met poleposition en kijk ik uit naar morgen. Hopelijk kunnen we er iets moois van maken.”

