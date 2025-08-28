Oscar Piastri prijst collega en voorbeeld Fernando Alonso. De Australiër – die dit jaar voor het eerst in een titelstrijd is verwikkeld – onthult wat hij precies van de ervaren Spanjaard heeft geleerd, en waarom Alonso eigenlijk wordt onderschat. ‘Hij is een coureur bij wie de statistieken niet het hele verhaal vertellen’, is de McLaren-coureur van mening.

Na de zomerstop gaat de titelstrijd tussen teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri in Zandvoort weer door. Het verschil tussen de twee McLaren-coureurs is slechts negen WK-punten, in het voordeel van de Australiër. Een coureur die maar al te goed weet hoe het is om voor een titel te vechten is Fernando Alonso. De Spanjaard won in 2006 zijn tweede kampioenschap met een voorsprong van slechts dertien punten op tweede plaats Michael Schumacher.

Piastri zegt in Zandvoort in ieder geval onder de indruk te zijn van de veteraan. “Hij is een coureur bij wie de statistieken niet het hele verhaal vertellen”, legt de Australiër uit. “Hij is een van de beste coureurs die deze sport ooit heeft gezien. Het is echt een geweldig coureur, en we kunnen het goed met elkaar vinden.”

Manier van werken

De McLaren-coureur steekt echter niet alleen maar de loftrompet voor de meer ervaren Spanjaard, maar trekt ook lering uit de werkmethodes van de Aston Martin-coureur. “Zijn manier van werken heeft mij veel geleerd. De vragen die hij stelt (aan zijn team, red.) en de dingen waar hij allemaal aan dacht. Hij is daardoor echt een geweldige coureur.”

