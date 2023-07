Oscar Piastri kan prima leven met de tweede plaats achter Max Verstappen in de sprintrace op Spa-Francorchamps. De Australische coureur van McLaren was de race gestart vanaf de tweede plaats, maar pakte de leiding toen de Nederlander naar binnen moest voor een bandenwissel.

Het hele veld was de race op de full wets gestart, maar de helft van het veld – onder wie Oscar Piastri – kwam tegen het einde van de formatieronde naar binnen voor intermediates. Max Verstappen en de andere helft van de deelnemers maakten de overstap pas een ronde later en dat betekende dat Piastri voor het eerst in zijn carrière de leiding in een Formule 1-race pakte.

‘Geen partij voor Max’

Toch had een realistische Piastri nooit het idee dat hij de sprintrace van de Grand Prix van België ook daadwerkelijk kon winnen. “We reden een paar ronden aan de leiding en dat zal ik niet snel vergeten, maar uiteindelijk waren we geen partij voor Max. We worstelden om de banden in leven te houden en dit was dan ook het maximale dat er in zat. Ik kan er mee leven.”

McLaren zit de laatste paar weken flink in de lift en dus was Piastri uiterst scheutig met complimenten richting zijn team. “De laatste weekends die we achter de rug hebben waren heel bijzonder vergeleken met waar we eerst stonden. We hebben duidelijk nog werk te doen om helemaal aan de top te komen, maar het is een stuk leuker om hier te staan.”

