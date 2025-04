Oscar Piastri slaagde er niet in om de eer van McLaren te verdedigen in Saoedi-Arabië. Na een aantal ijzersterke vrije trainingen slaagden de papaja’s er niet in om de eerste startplek te veroveren. Max Verstappen klokte de snelste tijd tijdens de kwalificatie; Piastri volgde in zijn kielzog op P2. De Australiër was tevreden over zijn optreden, wetende dat hij niet veel meer uit de MCL39 kon persen. Teamgenoot Lando Norris strandde op P10 na een harde crash.

“Als ik eerlijk moet zijn, ben ik gewoon tevreden”, aldus Oscar Piastri na afloop van de kwalificatie in Jeddah. “Heel veel meer kon ik niet uit dat laatste rondje halen, dus ik ben best wel blij. Gedurende de kwalificatie liepen we een beetje achter de feiten aan, maar beter dan die laatste poging werd het niet. Max (Verstappen, red.) heeft het gewoon fantastisch gedaan”, feliciteerde Piastri zijn concurrent. “Dit is natuurlijk een hogesnelheidsbaan – misschien dat Red Bull daar ook van profiteert – maar dat neemt niets weg van Max’ optreden vandaag.”

‘Sta nog steeds te trillen’

“We hebben nog genoeg om voor te bereiden voor morgen”, vervolgde hij. “Het belooft een lastige race te worden. De banden zijn zachter dan vorig jaar, dus ik ben benieuwd in hoeverre dat nog een rol gaat spelen, en of dat misschien in ons voordeel werkt.”

“Verder is dit gewoon een ongelooflijk zwaar circuit”, aldus Piastri. “Zodra je het ritme kwijtraakt, is het ontzettend lastig om weer terug in de flow te komen. Je moet alle bochten perfect nemen. Doe je dat niet, dan heeft dat ook gevolgen voor de zes bochten die daarna komen”, grijnsde hij. “Het is dus zeker een lastige baan, maar de combinatie van het kunstlicht, de zachte baan en de enorme hoeveelheid grip maakt het ook een van de beste circuits op de kalender. Dat betekent ook veel adrenaline – ik sta nog steeds een beetje te trillen van de snelheden. Dat gezegd hebbende, moet het morgen een prachtige race worden”, besloot hij.

