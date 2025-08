Meer dan een tweede startplek voor de GP Hongarije zit er niet in voor kampioenschapsleider Oscar Piastri. Charles Leclerc dook onder de tijd van de Australiër met zijn laatste snelle ronde, waardoor de McLaren-coureur genoegen moet nemen met enkel de tweede plek op de eerste startrij. Tot zijn eigen verbazing, zo onthult hij na de sessie: ‘Ik dacht dat mijn tweede snelle ronde in Q3 sneller was, maar die bleek langzamer’.

Net als polesitter Charles Leclerc had ook Oscar Piastri last van de veranderlijke weersomstandigheden tijdens de kwalificatiesessie. “De wind veranderde enorm”, legt de Australiër na de sessie uit. “Het voelt een beetje triest om de wind de schuld te geven, maar de wind was ineens heel anders van Q1 naar Q2. Hierdoor voelde veel bochten ook heel anders. Mijn eerste ronde in Q3 was daarna verschrikkelijk. Toen dacht ik dat mijn tweede snelle ronde sneller was, maar die bleek langzamer. Dus de omstandigheden waren erg moeilijk te beoordelen. Toch was ik wel verrast dat we niet sneller gingen.”

De race is echter nog niet gereden op de Hungaroring, dus Piastri is niet helemaal teleurgesteld dat hij de polepositie aan Leclerc moest laten. “De tweede plaats is echter alsnog een goede startplek, dus we zien wat we morgen kunnen doen.” Dat de Monegask uiteindelijk onder de tijd van de McLarens dook, was niet geheel verrassend voor de Australiër, ook al zag Leclerc zelf zijn polepositie niet aankomen. “Charles is het hele weekend al snel, ook vanochtend nog. Hij deed het geweldig, echt goed gedaan van hem. Ik had niet verwacht tweede te worden achter een Ferrari. Het wordt een leuke race morgen.”

