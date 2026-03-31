Oscar Piastri vreest dat de FIA ‘geen makkelijke oplossing’ zal vinden voor de hoge naderingssnelheden onder het nieuwe reglement. Het verschil in snelheid tussen Oliver Bearman en Franco Colapinto zorgde er mede voor dat eerstgenoemde tijdens de GP Japan met een impact van 50G op de barrières knalde. Het bestuursorgaan kondigde na de race op Suzuka aan om reglementswijzigingen te willen bespreken, maar volgens Piastri heeft dat niet enorm veel nut: ‘Dit is nu eenmaal inherent aan deze krachtbronnen’.

De zware crash van 50G van Oliver Bearman op Suzuka lijkt de FIA te hebben wakker geschud. Het bestuursorgaan kwam vlak na de Japanse Grand Prix namelijk met een statement. De FIA zei daarin in gesprek te gaan met onder meer de coureurs en teams over eventuele reglementswijzigingen. Hoewel de FIA zo niet meteen concrete stappen zet, is Oscar Piastri bang dat deze ook heel erg moeilijk te zetten zijn.



De Australiër twijfelt namelijk of er veel gedaan kwam worden aan de hoge naderingssnelheden onder het nieuwe F1-reglement. Het was mede door het verschil in snelheid tussen Franco Colapinto en Oliver Bearman dat laatstgenoemde in de barrières terechtkwam. “We hebben het al over die mogelijkheid gehad sinds deze auto’s werden ontworpen”, zei Piastri tegen de in Japan aanwezige media. “Dat is nu eenmaal hoe het zit met deze krachtbronnen. Er is geen gemakkelijke manier om daar aan te ontkomen.”

‘Helaas zal dit waarschijnlijk blijven gebeuren’

De McLaren-coureur vreest dat het waarschijnlijk aan de coureurs zal zijn om te voorkomen dat dergelijke incidenten zich in de toekomst herhalen. “Ik denk dat er duidelijk een leerpunt is voor ons als coureurs. De plek waar het incident gebeurde is niet een plek waar je verwacht dat iemand van zo ver achteren komt en zo’n groot snelheidsverschil heeft. En terwijl we dat leren, zullen dit soort dingen helaas waarschijnlijk blijven gebeuren, wat jammer is.”

Toch heeft Piastri nog een beetje hoop op verandering vanuit onder meer de FIA. “Maar, weet je, ik denk dat we als sport begrijpen dat er veel dingen zijn die we moeten bijstellen. Veel dingen die we moeten veranderen. Vooral op het gebied van veiligheid. Er zijn een aantal zaken die vrij snel onderzocht moeten worden.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.