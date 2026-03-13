Oscar Piastri onthult hoe hij zijn dramatische uitvalbeurt tijdens zijn thuisrace in Melbourne zo snel mogelijk alweer ‘probeert te vergeten’. Volgens de Australiër helpt het dat een week later alweer de GP China op de planning staat, een race waarbij zijn team McLaren hoopt vooral een stapje dichter bij koploper Mercedes te komen. ‘Maar ik denk dat het in China een vergelijkbaar beeld zal zijn als in Melbourne’, aldus Piastri.

Voor de tweede keer in twee jaar tijd kende Oscar Piastri een dramatische thuisrace. Maar terwijl de Australiër in 2025 alsnog negende werd, kon hij een jaar later de GP Australië niet eens starten. Door een crash tijdens de verkenningsrondes voorafgaand aan de race, was zijn thuisrace al klaar voordat deze begon. “Ik heb dat vrij snel achter me kunnen laten – het is natuurlijk iets wat ik probeer te vergeten”, zei hij een paar dagen later in China. “Het is fijn om dit weekend alweer een race te hebben en er is nog genoeg om me op te concentreren.”

De McLaren-coureur, die de eerste race vanaf de zijlijn heeft gezien, verwacht niet dat zijn team heel anders zal presteren in China dan de vijfde plaats van zijn teamgenoot in Australië. “Ik denk dat we heel wat punten hebben geïdentificeerd waarop we ons kunnen verbeteren. Maar de meeste teams zullen dat laatste doen. Daarom denk ik dat het een vergelijkbaar beeld zal zijn (als in Australië, red.), maar hopelijk kunnen we een beetje dichterbij komen.”

Achterstand op Mercedes

McLaren heeft in ieder geval al genoeg geleerd in Melbourne om stappen te maken, zo onthult Piastri. “Ik denk dat we, vooral na de kwalificatie en in de dagen daarna, hebben geleerd dat we niet noodzakelijkerwijs het maximale uit Melbourne hebben gehaald. Tijdens de trainingen zag het er veel optimistischer uit – soms zelfs te optimistisch, denk ik – maar het was voor ons een verrassing dat we van vrijdag op zaterdag zoveel concurrentievermogen verloren. Ik denk dat we nu vrij goed begrijpen waarom dat zo is, dus we kunnen dichterbij komen. We zullen nog wel een achterstand hebben op Mercedes, maar ik denk dat we veel dingen hebben geïdentificeerd die we beter kunnen doen.”

