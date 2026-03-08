Nog voordat Oscar Piastri aan zijn thuisrace in Melbourne kon beginnen, was deze al afgelopen. De Australiër crashte tijdens de verkenningsrondes voorafgaand aan de GP Australië, en kon daardoor niet op de startgrid verschijnen. Hoewel Piastri nog niet de precieze oorzaak achter het dramatische moment weet, vermoedt hij dat het te maken heeft met extra vermogen: ‘Eigenlijk kwam het erop neer dat ik op het moment dat ik schakelde honderd kilowatt meer vermogen had’.

Het was voor Oscar Piastri wederom een dramatische thuisrace. Een seizoen geleden ging de Australiër in bocht dertien van de baan, en zag hij zijn kansen op een podiumplaats in rook opgaan. Hij werd toen negende. Een jaar later was het echter nog erger voor de thuisheld: nog voordat de race was gestart, crashte Piastri al onderweg naar de grid.

“We moeten nog uitvogelen wat er nu precies gebeurde”, vertelt een verslagen Piastri tegen F1TV. “Ik kwam een beetje op de kerbstones terecht. Maar van wat we al terug hebben gezien, denk ik dat alles (aan de bolide, red.) volgens het boekje heeft gereageerd. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik op het moment dat ik schakelde honderd kilowatt meer vermogen dan ik het hele weekend had gehad. Toen ik schakelde, gingen de wielen spinnen en gezien ik al op de kerbs stond, was het een combinatie van slechte factoren.”

‘Zou niet mogen gebeuren’

Voor Piastri was het extra zuur dat zijn crash voorafgaand aan de race net moest gebeuren in zijn thuisstad Melbourne. “Het is echt teleurstellend. Zulke dingen zouden niet mogen gebeuren”, aldus de McLaren-coureur. “Dat het tijdens mijn thuisrace gebeurd, is natuurlijk nog teleurstellender.”

