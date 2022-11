Een seizoen met ups and downs, dat was zijn eerste Alfa Romeo-jaar voor Valtteri Bottas. De van Mercedes afkomstige Fin kende een sterke start, maar het van oorsprong als Sauber in de boeken staande team liep daarna al snel tegen bekende problemen aan.

Misschien is er ook wel een parallel te trekken met de ligging van Saubers hoofdkwartier, in Hinwil, tussen de Zwitserse bergen. Want Saubers seizoenen worden vaak gekenmerkt door pieken en dalen. Waarbij het begin van oudsher goed is en het vervolg wat minder. Dat was in 2022 dus niet anders.

Punten, pech en problemen

“We begonnen heel sterk”, memoreert Bottas inderdaad, die in de eerste negen races maar liefst 46 punten verzamelde. Een indrukwekkende score, nadat Alfa Romeo Sauber daarvoor in heel 2021 slechts dertien punten pakte. Sinds race tien gaat het echter een stuk minder voortvarend.

Bottas heeft sindsdien namelijk nog maar één punt gepakt – en dat was zo’n twee weken geleden in Mexico. Daar tussenin zat een reeks van tien races zonder punten voor Bottas. Teamgenoot Guanyu Zhou pakte tussendoor ook nog maar één punt. De Chinees staat in totaal op zes stuk.

“We hebben veel betrouwbaarheidsproblemen en pech gehad”, zegt Bottas, die in vijf van die tien puntloze races tussendoor de finish niet haalde. Al was dat niet het enige probleem. “Andere teams hebben hun auto’s misschien ook wat sneller ontwikkeld.”

Dat laatste is al decennialang een bekend probleem voor de Sauber-stal. Het kan thuis in Hinwil een prima auto van de fabrieksband rollen, maar deze doorontwikkelen is vaak een ander verhaal. In het verleden speelden de beperkte financiële middelen het parten, al zou dat nu met de budget cap juist minder een probleem moeten zijn.

Momentum

“Het positieve is echter dat we nu wel weer wat momentum hebben weten te vinden”, haalt Bottas aan hoe het team in Japan en Amerika met updates kwam. Wat het competitieve plaatje misschien sowieso wat heeft vertekend, is de gewichtskwestie. Alfa Romeo was naar verluidt samen met McLaren het enige team dat begin dit jaar een auto had die op gewicht was. De rest heeft daar naartoe moeten werken.

Hoe het ook zij, Bottas put vooral vertrouwen uit zijn eerste Alfa Romeo-jaar, zegt hij. “Dit is een project voor de lange termijn. We concentreren ons op de jaren voor ons. Gekeken naar waar het team vandaan komt”, doelt hij op die dertien punten en achtste WK-klassering uit 2021, terwijl het nu zesde staat met 53 punten, “hebben we goede vooruitgang geboekt en was dit jaar positief.”