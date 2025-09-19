Pierre Gasly adviseert zijn goede vriend en ex-teamgenoot Yuki Tsunoda om alle geruchten rondom zijn toekomst bij Red Bull te negeren. De Japanner staat onder druk nu hij sinds zijn promotie naar het hoofdteam slechts een aantal keer in de punten is geëindigd; hij kon zich zelden meten met Red Bull-routinier Max Verstappen. Gasly, die het in 2019 ook aflegde naast de Nederlander, weet als geen ander wat Tsunoda doormaakt.

In aanloop naar de GP van Azerbeidzjan werd Pierre Gasly gevraagd naar de situatie rondom Yuki Tsunoda. De 25-jarige Red Bull-coureur eindigde in de afgelopen tien Grands Prix slechts één keer in de punten. Derhalve komt zijn toekomst in de Formule 1 in het geding. Racing Bulls-revelatie Isack Hadjar zou volgend jaar al het stoeltje van Tsunoda overnemen, waarop Formule 2-talent Arvid Lindblad doorschuift naar het zusterteam. Gasly adviseert Tsunoda vooral gefocust te blijven op zijn eigen prestaties.

‘Zorg dat het niet in je hoofd gaat zitten’

“Elke situatie is heel specifiek en we gaan er allemaal op onze eigen manier mee om”, zei Gasly tijdens een persconferentie in Bakoe. “Het hangt af van wie je bent als individu, als atleet; wat voor jou werkt en wat niet, en welke steun en omgeving je nodig hebt.” Toch gaf de Fransman toe dat hij met Tsunoda praat over de uitdagingen bij Red Bull. “We hebben hier openlijk gesprekken over”, zei hij. “We hebben een goede band en ik denk dat hij uiteindelijk zelf moet uitzoeken hoe hij zich het beste op zijn prestaties kan focussen. In een competitieve sport is dat immers het enige dat telt.”

LEES OOK: ‘Hadjar verzekerd van promotie, Lindblad debuteert bij Racing Bulls’

Gasly, die het zelf twaalf races naast Verstappen volhield, wil Tsunoda vooral op het hart drukken dat hij externe factoren moet negeren. “Er zullen altijd veel gesprekken zijn, veel lawaai”, legde hij uit. “De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het niet in je hoofd gaat zitten. Je moet elke dag wakker worden met de gedachte: ‘Hoe word ik beter in wat ik doe?’. Of je nu goede of slechte tijden doormaakt, dat is de enige vraag die je vooruit kan helpen.”

