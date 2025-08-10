Pierre Gasly verwacht weinig van Alpine in de resterende tien races van 2025. De Fransman erkent dat het team momenteel over de langzaamste auto van het veld beschikt en dat er op korte termijn geen grote upgrades worden verwacht die voor een ommekeer kunnen zorgen. Gasly vestigt zijn hoop op 2026 en de nieuwe reglementen die dan worden ingevoerd. Mogelijk kan het worstelende Alpine dan weer aansluiten bij de voorhoede.

Alpine beleeft tot nu toe een zwaar seizoen. Na vorig jaar nog als zesde te zijn geëindigd in het constructeurskampioenschap, gaat de Franse renstal nu als hekkensluiter de zomerstop in. Gasly wist slechts vijf keer punten te scoren, met een zesde plaats op Silverstone als beste resultaat. Teamgenoot Jack Doohan eindigde in de eerste seizoenshelft geen enkele keer in de top tien, en ook zijn vervanger Franco Colapinto kwam niet verder dan een dertiende plek.

Na de Hongaarse GP benadrukte Gasly dat zijn focus vooral op 2026 ligt, wanneer de nieuwe reglementen ingaan. De Formule 1 stapt dan over op nieuwe hybride-motoren en kleinere chassis. Voor Alpine biedt de switch naar Mercedes-krachtbronnen perspectief. Het team uit Enstone rijdt tot op heden met een eigen Renault-motor, maar wordt vanaf volgend jaar afhankelijk van de Duitse fabrikant.

‘Focus ligt op volgend jaar’

“Het was een erg goede race, maar we waren gewoon te langzaam”, aldus Gasly na afloop van het raceweekend in Hongarije. “Ik weet dat dit een pijnlijk jaar zal worden. Ik probeer me gewoon te concentreren op mijn rijden en het team zo goed mogelijk te helpen. De focus ligt op volgend jaar, waarbij ik me niet te veel wil frustreren over de huidige resultaten. Het wordt geen makkelijk seizoen, maar ik blijf me gewoon inzetten voor 2026.”

LEES OOK: Pirelli gooit Colapinto voor de bus: ‘Crash hield geen verband met nieuwe banden’

Alles wijst erop dat Gasly voorlopig blijft samenwerken met Franco Colapinto, al heeft de jonge Argentijn nog niet kunnen uitblinken in de weinig competitieve A525. De 22-jarige kende een reeks van acht zware races. Tot overmaat van ramp crashte hij afgelopen week tijdens een bandentest. “We moeten even resetten en proberen sterker terug te komen”, reageerde Colapinto na de race in Hongarije. “We hebben al verbeteringen geboekt, maar het is belangrijk dat we blijven werken.”

