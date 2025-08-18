Pierre Gasly neemt geen blad voor de mond over de situatie bij Alpine. Na een nieuwe teleurstelling in Hongarije wacht de Fransman een zware tweede seizoenshelft. Het team krijgt binnenkort weliswaar versterking van Steve Nielsen, maar voorlopig ligt de focus in Enstone vooral op de auto van 2026. Gasly erkent dat de ingrijpende veranderingen achter de schermen pas volgend jaar effect zullen hebben en dat dit seizoen in feite verloren is.

“De realiteit is dat de auto sinds Barcelona ongewijzigd is en dat ook tot het einde van het jaar zal blijven,” verzuchtte Gasly tegenover de media in Hongarije. “Je moet objectief en realistisch blijven over wat haalbaar is. Steve Nielsen arriveert in september, en ik denk dat zijn invloed vooral in 2026 en daarna zichtbaar zal worden. Om eerlijk te zijn moet hij zich ook gewoon concentreren op volgend jaar. We weten hoeveel werk er richting 2026 nodig is.”

‘Vertrouwen in 2026’

Toch houdt Gasly vertrouwen in de toekomst van het team, ook al beschouwt hij dit jaar als verloren. “We zijn tevreden met de stappen die we zetten en de evolutie van het team”, zei hij hoopvol. “Ik geloof in Alpine en in het feit dat ze mij volgend jaar een competitieve auto kunnen geven. De realiteit is dat dit seizoen is wat het is, en dat het extreem moeilijk wordt onze huidige positie nog te veranderen.”

Volgens de 28-jarige coureur ligt het probleem niet bij de inzet van de mensen, maar bij de auto zelf. “Dat betekent niet dat we slecht werk leveren op het circuit of in de fabriek”, benadrukte hij. “We zijn er gewoon niet in geslaagd een competitieve auto te bouwen, in een seizoen waarin het middenveld enorm dicht bij elkaar ligt.”

