Als rasechte Zandvoorter is oud-profvoetballer Piet Keur trots dat de Formule 1 weer in ‘zijn’ dorp neerstrijkt. Normaliter werkt hij als strandbeddensjouwer bij Mango’s Beach Bar, maar in de week van de Dutch GP is hij vrij en dompelt hij zich onder in het feestgedruis. Het is Keur ten voeten uit, sommige dingen veranderen nooit.

Aan de vooravond van de Dutch GP had FORMULE 1 Magazine een groot interview met de oud-spits van achtereenvolgens Haarlem, Twente, Feyenoord, Heerenveen en AZ over Zandvoort en zijn passie voor Formule 1. Hieronder een passage uit het artikel.

Piet Keur is trots dat Zandvoort zich sinds een aantal jaren weer een vaste plek op de Formule 1-kalender heeft verworven. Hij is al sinds de jaren zeventig een autosportliefhebber. Als jonge tiener trok hij met zijn vrienden altijd naar het circuit zodra er racegeluiden doordrongen tot in zijn straat. “We glipten altijd ergens naar binnen. Hoe? We wisten de juiste plekjes en we kenden natuurlijk de mensen die bij de poorten stonden. Ik heb nog nooit een cent betaald.”

Als een Pietje Bell stond Keur overal met zijn neus vooraan

Als een Pietje Bell stond hij ook in de Formule 1-weekends overal met zijn neus vooraan. Zelfs tijdens de traditionele barbecue voor Formule 1-coureurs op het circuit, stond hij erbij. “Niemand wist wie we waren, maar ook niemand die er wat van zei. Dat was in de tijd van James Hunt en Niki Lauda. Iedereen ging heel gemoedelijk met elkaar om.”

Bekijk hier de video van de zege van Max Verstappen bij de Dutch GP 2022

Zijn eigen held uit die tijd was overigens Jody Sheckter. “Ik zei vroeger altijd: ‘Later wil ik twee herdershonden. De één noem ik dan Jody, de ander Sheckter’. Maar waarom fan van Sheckter? Vroeger waren er niet zoveel Grands Prix op tv. Je zag op de zondagen alleen de samenvattingen. Hij reed eerst bij Tyrrell en maakte daarna de overstap naar Wolf, een privé-team. Toen won hij nog een paar races en werd hij bijna wereldkampioen, dat fascineerde me.”

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Piet Keur aan het werk bij Mango’s (Foto: Chris Schotanus)

Als de Formule 1 in het dorp was, betekende dat een paar extra vrije dagen van school, herinnert Keur zich. “Niet officieel natuurlijk, maar we pakten op de donderdag aan het eind van de schooldag onze tassen in en dan zeiden we: tot dinsdag! We vroegen het niet, we zeiden het. In de trant van: ‘Ja, sorry, de Grand Prix.’ En we waren er druk mee, ook op de maandag nog. Dan gingen we flesjes rapen op het circuit. Dat leverde geld op.”

En met de jongens van school had hij een nieuwe sport uitgevonden. De competitie van de mooiste jas. “De eerste schooldag na de Grand Prix droeg iedereen een nieuwe teamjas van de Formule 1: gekregen, gevonden of gejat. En dan bevroeg je elkaar: hoe kom je eraan, hoe is het jou gelukt? En na school ging je die jassen showen in het dorp. Prachtig was dat.”

Lees hier alles over de Dutch GP met o.a. het complete tijdschema

Het volledige interview met Piet Keur over zijn leven tussen de strandbedjes en zijn avonturen op het circuit van Zandvoort valt te lezen in onze DUTCH GP Special, nu in de winkel of online te bestellen met gratis bezorging in Nederland! In deze editie kun je alles vinden over de Dutch GP 2023, zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!