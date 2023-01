Pietro Fittipaldi gaat ook dit jaar door als test- en reservecoureur bij Haas F1. De 26-jarige Braziliaan begint zo aan zijn vijfde jaar als reserve bij het Amerikaanse team.

Fittipaldi heeft in zijn vier jaren bij Haas F1 meerdere keren met oude bolides, zoals de VF-18 en VF-19, getest. In 2020 maakte hij, onverwacht, zijn opwachting in de Formule 1 als vervanger van Romain Grosjean. De Fransman moest de laatste twee races van het seizoen missen na zijn horrorcrash in Bahrein, waardoor Fittipaldi moest invallen.

Sindsdien heeft de Braziliaan geen Grand Prix meer gereden, maar is hij wel actief gebleven als test- en reservecoureur van Haas F1. Vorig seizoen mocht Fittipaldi instappen bij de wintertest in Bahrein en reed hij vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi. Dit jaar begint hij aan zijn vijfde seizoen als test- en reservecoureur van Haas F1.

“Ik ben erg blij dat ik doorga bij Haas F1, een team dat ik als familie beschouw”, zegt Fittipaldi. “Het wordt mijn vijfde seizoen in de Formule 1 als officiële test- en reservecoureur voor Haas en ik ben superblij dat ik na een zeer competitief seizoen aan 2023 begin.”

“Vorig jaar reed ik twee vrije trainingen, testte ik aan het begin van het jaar en in de test na afloop van het seizoen, dus we hebben al het een en ander kunnen uitproberen voor het nieuwe seizoen. Ik ben benieuwd naar de nieuwe auto en de nieuwe ontwikkelingen. Ik hoop dat we met de VF-23 een nog grotere stap voorwaarts kunnen maken”, aldus Fittipaldi.

Naast zijn verplichtingen bij Haas F1 gaat Fittipaldi in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap aan de slag. Hij kruipt daar achter het stuur van de LMP2-bolide van Rick Ware Racing. Aankomend weekend neemt hij deel aan de prestigieuze 24 Uur van Daytona.